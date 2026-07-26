Estas son todas las personas que pueden obtener una casa sin Infonavit en agosto de 2026

Para muchas personas comprar una vivienda mediante un crédito hipotecario tradicional puede ser complicado, especialmente cuando no cuentan con un empleo formal o no tienen acceso a organismos como el Infonavit, el IMSS, entre otros. Ante esta situación, existen programas públicos que buscan ampliar las opciones para quienes necesitan una vivienda y no pueden recurrir a los esquemas habituales de financiamiento.

Uno de ellos es el programa Vivienda para el Bienestar 2026, impulsado por el Gobierno de México y operado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que abrió un nuevo periodo de registro para personas interesadas en acceder a una casa o departamento a bajo costo.

La nueva etapa de inscripción comenzó el 20 de julio de 2026 y estará disponible hasta el 2 de agosto de 2026 en los módulos que la Conavi instalará en los municipios contemplados dentro del programa.

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¿Quiénes pueden obtener una casa sin crédito Infonavit?

El programa Vivienda para el Bienestar está dirigido principalmente a personas que no cuentan con acceso a un crédito de vivienda tradicional y que cumplen con los criterios establecidos por la Conavi.

Entre los sectores que pueden participar se encuentran:

Personas que no tienen Infonavit ni Fovissste: quienes no cuentan con un esquema de financiamiento habitacional mediante estas instituciones.

quienes no cuentan con un esquema de financiamiento habitacional mediante estas instituciones. Trabajadores independientes o personas sin seguridad social en materia de vivienda: sectores que generalmente quedan fuera de los créditos tradicionales.

sectores que generalmente quedan fuera de los créditos tradicionales. Familias que no cuentan con una vivienda propia: personas que buscan acceder por primera vez a un hogar.

personas que buscan acceder por primera vez a un hogar. Personas con ingresos limitados: hogares cuyos recursos económicos se encuentran dentro del rango establecido por el programa.

hogares cuyos recursos económicos se encuentran dentro del rango establecido por el programa. Madres solteras y mujeres jefas de familia: consideradas dentro de los grupos prioritarios de atención.

consideradas dentro de los grupos prioritarios de atención. Personas adultas mayores.

Personas con discapacidad.

Comunidades indígenas y otros grupos en condición de vulnerabilidad.

Convocatoria de Vivienda para el Bienestar 2026 se publicará próximamente El registro será personal, gratuito y sin intermediarios. Podrán participar hogares con ingresos menores a $17,800 al mes y sin vivienda propia. Los detalles se darán a conocer en redes oficiales de CONAVI pic.twitter.com/USq87ofXar — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) July 10, 2026

¿Cuándo y dónde es el registro de Vivienda para el Bienestar 2026?

El registro para acceder al programa comenzó el lunes 20 de julio de 2026 y permanecerá abierto hasta el 2 de agosto de 2026.

El trámite se realiza de manera presencial en los módulos habilitados por la Conavi, los cuales estarán disponibles únicamente en los municipios donde se contemplan construcciones de viviendas del programa.

Las personas interesadas deben consultar previamente si su municipio forma parte de esta etapa de registro, así como conocer la ubicación y fechas de atención de los módulos correspondientes.

Es importante señalar que realizar el registro no significa que la persona recibirá automáticamente una vivienda. Las solicitudes pasan por un proceso de revisión y selección conforme a los criterios establecidos por la Conavi y la disponibilidad del programa.

Requisitos y documentos para solicitar una casa sin Infonavit

Para participar en el registro de Vivienda para el Bienestar 2026, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

No tener una vivienda propia.

No contar con crédito Infonavit, Fovissste u otro financiamiento habitacional.

Tener ingresos familiares menores a 17 mil 800 pesos mensuales.

Cumplir con los criterios establecidos por la convocatoria.

Formar parte de la población objetivo del programa.

Además, quienes acudan a los módulos de registro deberán presentar documentación para comprobar su identidad, domicilio y situación económica.

Los documentos solicitados son:

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP del solicitante y de sus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos.

Documentación de la pareja, en caso de matrimonio o concubinato.

Certificado médico emitido por una institución pública, en caso de que alguna persona del hogar tenga una discapacidad permanente.

¿Cómo registrarse al programa Vivienda para el Bienestar 2026?

Las personas interesadas deben acudir al módulo de Conavi correspondiente dentro del periodo establecido y entregar la documentación solicitada.

El proceso general contempla:

Revisar si el municipio del solicitante participa en la convocatoria.

Ubicar el módulo de registro asignado.

Presentar la documentación requerida.

Esperar la evaluación de la solicitud.

Seguir las indicaciones de la Conavi durante las siguientes etapas.

El trámite es gratuito y no requiere intermediarios. La Conavi recomienda evitar a personas que soliciten dinero para garantizar una vivienda o acelerar la inscripción, ya que el acceso al programa depende del cumplimiento de los criterios oficiales.

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