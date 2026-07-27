Confirmado por el Congreso de Jalisco: aprueban nuevas reglas para el divorcio rápido por mutuo consentimiento

La Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales del Congreso de Jalisco aprobó reformas al Código Civil del estado para modificar el divorcio bilateral por mutuo consentimiento y el divorcio administrativo.

Con estos cambios se busca agilizar este tipo de trámites cuando ambas partes están de acuerdo en la separación.

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¿Qué aprobó la comisión del Congreso de Jalisco?

El dictamen, avalado el 22 de julio, busca actualizar los procedimientos de divorcio para las parejas que están de acuerdo en terminar el matrimonio.

No obstante, hasta el momento no se ha revelado qué artículos cambiarán, cuáles requisitos podrían eliminarse ni cuánto se reduciría el trámite.

Aunado a lo anterior, el dictamen todavía debe ser discutido y votado por el Pleno del Congreso. Si obtiene los votos necesarios, tendrá que convertirse en decreto y publicarse en el Periódico Oficial del Estado para entrar en vigor.

Hoy en el congreso de Jalisco: pic.twitter.com/mwCfK57xz2 — Congreso de Jalisco (@LegislativoJal) July 22, 2026

¿Qué diferencia hay entre el divorcio bilateral y el administrativo?

Aunque ambos requieren que la pareja esté de acuerdo en separarse, cada uno sigue un procedimiento distinto.

De acuerdo con el Código Civil del Estado de Jalisco, el divorcio bilateral por mutuo consentimiento se tramita ante un juez. La pareja debe presentar un convenio en el que establezca acuerdos sobre temas como:

Guarda y custodia de los hijos

Pensión alimenticia

Visitas y convivencia

Vivienda durante el procedimiento

Liquidación y reparto de bienes

Posible compensación económica

El juez revisa el convenio y cita a los cónyuges para confirmar su decisión. Cuando existen niñas, niños o adolescentes, también intervienen las autoridades encargadas de proteger sus derechos.

En cambio, el divorcio administrativo se realiza ante el Registro Civil y está reservado para casos más sencillos. Actualmente, puede solicitarse cuando:

Ambos cónyuges son mayores de edad y desean divorciarse

No tienen hijos en común o éstos son mayores de edad, capaces y no necesitan alimentos

La sociedad conyugal o legal ya fue liquidada

Los dos acuden personalmente al Registro Civil

El oficial recibe la solicitud y cita a la pareja 30 días naturales después para ratificar su decisión. Si ambos mantienen su voluntad, se levanta el acta de divorcio. El Código Civil también permite realizar el procedimiento ante un notario, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Sin embargo, llegar a un acuerdo para separarse no significa que los asuntos económicos queden resueltos de forma automática. En algunos casos, la ley contempla una compensación para la persona que se dedicó principalmente al hogar o al cuidado de los hijos.

¿En un divorcio se debe entregar hasta el 40% de los bienes?

La legislación de Jalisco permite que, en algunos divorcios, una de las partes reciba una compensación económica de hasta el 40% del valor de los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluso si la pareja se casó bajo el régimen de separación de bienes. Esta medida busca proteger a la persona que se dedicó principalmente al cuidado del hogar o de los hijos y que, por ello, no pudo generar un patrimonio propio.

Sin embargo, la compensación no se otorga de manera automática ni aplica en todos los casos. La persona interesada debe solicitarla y acreditar ante un juez que su dedicación a las labores domésticas o de cuidado afectó sus posibilidades de desarrollarse laboralmente o adquirir bienes propios.

Con base en las pruebas y la situación económica de ambas partes, el juez determinará si procede la compensación y el porcentaje correspondiente, que puede ser menor al 40%.

¿Cuándo comenzarían a aplicarse las nuevas reglas?

Por ahora, los divorcios en Jalisco deben continuar bajo las reglas vigentes del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles. Esto significa que los trámites ante los juzgados, el Registro Civil y las notarías siguen sin cambios.

Las nuevas reglas sólo podrán aplicarse si el Pleno del Congreso aprueba el dictamen. Después, el decreto deberá publicarse oficialmente para que las modificaciones entren en vigor.

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