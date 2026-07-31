Escapada en tren desde Guadalajara: el Pueblo Mágico al que llegas en la Línea 3 y sale casi gratis

San Pedro Tlaquepaque, uno de los Pueblos Mágicos más cercanos a Guadalajara, se puede visitar sin auto: basta con subirse a la Línea 3 del Tren Ligero para llegar directo al corazón del pueblo. Esto es lo que se puede recorrer una vez ahí.

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¿Cómo llegar en tren a Tlaquepaque desde Guadalajara?

Una de las maneras de llegar a este Pueblo Mágico desde la capital de Jalisco es tomar la Línea 3 del Tren Ligero (Mi Tren), que conecta Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque a lo largo de 21.5 kilómetros. El tiempo de recorrido aproximado es de 33 minutos para toda la línea y el servicio opera todos los días de 5:00 a 23:00 horas.

La tarifa completa del recorrido completo es de $11 pesos, con pago exacto, mientras que las tarjetas del programa Mi Pasaje permiten acceder a una tarifa preferencial de $5.50 pesos.

Para quienes viajen en vehículo, conectar Guadalajara con este Pueblo Mágico puede demandar unos 30 minutos (la distancia es de 11.1 km) circulando por la Avenida Dr. Roberto Michel, la ruta más rápida, según Google Maps.

¿Qué se puede hacer en San Pedro Tlaquepaque?

El punto de encuentro obligado es El Parián, fundado en 1878 como tianguis de venta de artículos de los pueblos indígenas de la zona y hoy convertido en el sitio donde se reúnen mariachis, artesanías, música y comida. En su quiosco, los mariachis amenizan las comidas y cenas de quienes visitan el lugar.

Otro punto de paso es el Jardín Hidalgo, construido en 1950 tras la demolición de una casona, con un monumento a Hidalgo y una de las estelas que marcan la ruta del movimiento insurgente por distintos estados del país. Su kiosco fue inaugurado en 1972. Hoy en día, este espacio se usa como lugar de esparcimiento, recreación y descanso.

Tlaquepaque también destaca por sus galerías de arte. Allí pueden encontrarse obras de Agustín Parra, Sergio Bustamante y Rodo Padilla, además de espacios como Adobe, de Martha Figueroa, y Casa Antigua, especializados en muebles, artesanías y objetos decorativos.

Entre los sitios imperdibles también figuran la Parroquia de San Pedro Apóstol, la Pila Seca, el Museo Regional de la Cerámica, el Museo Pantaleón Panduro, el Mercado de Artesanías, el Andador Independencia y los talleres del corredor artesanal.

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