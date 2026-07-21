Conavi: Convocatoria abierta para el programa Vivienda para el Bienestar 2026; fechas de registro, requisitos y detalles

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrió una nueva etapa de inscripciones para el programa de Vivienda para Bienestar 2026 para aquellas personas que no tengan casa y tampoco tengan Infonavit o Fovissste.

El programa de Vivienda para el Bienestar es una estrategia del Gobierno de México, implementada por la Conavi, que tiene como objetivo garantizar el derecho a una vivienda adecuada para las personas que más lo necesitan, priorizando a quienes viven en condiciones de alta marginación o con carencias sociales — se lee en la descripción del proyecto.

Si quieres saber quiénes pueden registrarse, cuáles son los requisitos, qué documentos necesitas y hasta cuándo estará disponible la convocatoria, aquí te explicamos todo.

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Conavi: ¿Cuándo inicia el nuevo registro de Vivienda Bienestar 2026?

La convocatoria del Programa de Vivienda para el Bienestar 2026 dio inicio durante la tercera semana de julio (día 20), y termina el próximo 2 de agosto, por lo que los interesados tendrán varias semana para realizar su registro.

El proceso es completamente presencial, por lo que deberás visitar alguno de los módulos de la Comisión o de la Secretaría del Bienestar habilitados.

¿Quiénes pueden registrarse en el programa Vivienda Bienestar 2026?

Para participar en esta convocatoria debes cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

No tener vivienda propia.

No contar con un crédito vigente de Infonavit, Fovissste o alguna institución de vivienda.

Tener ingresos familiares de hasta 17 mil 800 pesos mensuales.

Cumplir con los criterios socioeconómicos establecidos por la Conavi.

Entre la documentación que se solicita se encuentra:

Identificación oficial con fotografía.

CURP de la persona solicitante y de sus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos.

En caso de matrimonio o concubinato, la documentación correspondiente de la pareja.

Si la persona solicitante o algún integrante de su hogar tiene una discapacidad permanente, deberá presentar el certificado médico expedido por una institución pública.

¿Cómo ubicar los módulos de registro Conavi?

Para saber en dónde hay módulos de registro Conavi para el programa de Vivienda para el Bienestar, deberás entrar a la página oficial https://integral.conavi.gob.mx/PVB y presionar en donde dice módulos. También puedes dar click aquí.

Es importante aclarar que registrarse no garantiza la entrega inmediata de una casa. La Conavi realizará evaluaciones socioeconómicas y posteriormente publicará las listas de personas seleccionadas para las distintas modalidades de apoyo habitacional.

Las personas que participaron en la convocatoria del año anterior y no resultaron seleccionadas tienen la posibilidad de renovar su registro.

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