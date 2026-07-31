Riesgos al viajar por carretera; cómo evitarlos y todo lo que debes saber

Durante los periodos vacacionales, miles de personas aprovechan para salir de la ciudad rumbo a destinos turísticos o para visitar a familiares y entre las rutas más comunes se encuentran los viajes por carretera.

Sin embargo, además de planear el destino para salir de la rutina y revisar que el vehículo se encuentre en óptimas condiciones para el viaje, es importante conocer los posibles riesgos del trayecto en carretera que pueden presentarse.

¡Cerramos la semana con buenas noticias! ✨📰 En nuestro #ResumenInformativo de este viernes 31 de julio te compartimos tres noticias que te pondrán de buenas. 👇🏻 pic.twitter.com/GKlZuRPqBo — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 31, 2026

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¿Cuáles son los riesgos principales de viajar por carretera?

Desde accidentes provocados por distracciones o condiciones climáticas, hasta fallas mecánicas o situaciones de inseguridad, son algunos de los riesgos de viajar por carretera en nuestro país.

Por ello, es importante conocerlos para prevenir ante cualquier situación que se pueda presentar durante todo el trayecto. Estos son los principales riesgos de viajar por carretera:

Accidentes viales: ya sea por exceso de velocidad o distracciones al volante Fauna sobre el camino: en zonas rurales o montañosas suele haber ganado o animales silvestres que cruzan de forma repentina Daños en la infraestructura: malas condiciones del pavimento, baches, desprendimientos, entre otros Condiciones climáticas: lluvia, niebla o granizo pueden perjudicar en la visibilidad al conducir Cansancio del conductor: varias horas tras el volante podrían afectar en los reflejos y la capacidad de reacción Delincuencia: asaltos y robos en carretera son una preocupación en estos viajes Fallas mecánicas: problemas con el vehículo pueden provocar incidentes Conductores imprudentes: terceros también suelen ser un riesgo al manejar a exceso de velocidad y/o no respetar señalamientos

¿Se pueden prevenir estos riesgos en carretera?

Ya que conocimos los principales riesgos de viajar por carretera, también es importante saber las formas de evitar estos incidentes:

Revisa el vehículo antes y durante el viaje

Viaja de día

Utiliza las autopistas de cuota principales

Reduce la velocidad si hay lluvia o neblina

Descarga mapas de la zona para usar sin internet y avisa a familiares

Mantén una distancia pertinente con otros autos

Evita rebasar en curvas

Mantén las luces altas en zonas rurales

Respeta los límites de velocidad

Ser consciente de estos posibles peligros y las formas de prevenirlos es importante para estar alerta durante el trayecto. Si saldrás de la ciudad y usarás la carretera, ¡Viaja seguro!

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