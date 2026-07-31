Examen UNAM 2026: ¿Quiénes repetirán el examen de admisión?

Miles de aspirantes que lograron un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) despertaron este viernes con la misma preocupación: si ya fui aceptado, ¿tengo que volver a hacer el examen de admisión?

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La incertidumbre surgió después de que la máxima casa de estudios anunciara nuevas medidas tras la polémica por el primer examen de ingreso aplicado completamente en línea, en el que una Comisión Técnica detectó resultados considerados atípicos.

La respuesta, sin embargo, trae tranquilidad para la mayoría de los estudiantes: no todos deberán repetir la evaluación, pues, la nueva prueba únicamente será aplicada a un grupo específico de aspirantes.

🚨#ÚLTIMAHORA | La UNAM (@UNAM_MX) hará un "examen de control" ante las irregularidades en el proceso de selección



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La UNAM aplicará un examen de control, pero no será para todos

Después de analizar el proceso de admisión 2026-2027, la Comisión Técnica recomendó implementar un examen de control presencial para reforzar la certeza, transparencia y equidad del concurso de selección.

¿Quiénes tendrán que presentar nuevamente el examen de la UNAM?

La nueva evaluación únicamente será aplicada a los aspirantes aceptados cuyos resultados fueron identificados como atípicos por la Comisión Técnica.

Estos estudiantes recibirán una notificación individual por parte de la UNAM con las instrucciones, fecha, lugar y horario para presentar el examen de control presencial.

En cambio, la gran mayoría de quienes participaron en el proceso no tendrá que volver a presentar ninguna prueba, por lo que sus resultados continúan su curso normal.

¿Qué es el examen de control de la UNAM?

El examen de control es una evaluación presencial creada para confirmar que los conocimientos demostrados en el examen en línea corresponden realmente al desempeño académico del aspirante.

🔻 La Comisión Técnica hace las siguientes recomendaciones:



1.- Verificar los resultados obtenidos a través de realización de un examen control



2.- Convocar a las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la UNAM (@UNAM_MX) en la convocatoria 2026,… pic.twitter.com/0xdkvx4JeH — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 31, 2026

¿El examen de control reemplaza el examen de admisión?

La UNAM dejó claro que el examen de control no invalida ni reemplaza el examen de admisión aplicado entre mayo y junio de 2026.

Se trata de una evaluación complementaria que únicamente ayudará a confirmar algunos resultados antes de que la universidad emita la decisión definitiva sobre esos casos específicos.

Con esta medida, la institución busca fortalecer la confianza en uno de los procesos de admisión más importantes del país y garantizar que los lugares sean ocupados por quienes acreditaron el examen conforme a sus propios conocimientos.

¿Cuándo será el examen de control de la UNAM?

Hasta el momento, la UNAM no ha informado la fecha en que será aplicado el examen de control presencial.

La universidad únicamente indicó que los aspirantes convocados serán notificados directamente con todos los detalles para presentar la evaluación.

Por ello, las autoridades recomendaron mantenerse atentos exclusivamente a los canales oficiales de la UNAM para evitar caer en rumores o información falsa.

#BoletínUNAM Recibe el #RectorLomelí las recomendaciones de la Comisión Técnica para revisar el Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026-2027/1 de la UNAM > https://t.co/YVJJcxJq9b pic.twitter.com/oc2tSz66bs — UNAM (@UNAM_MX) July 31, 2026

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