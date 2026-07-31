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EN VIVO: Tráfico y calles paralizadas por bloqueos en CDMX hoy viernes
/México/Nota

Accidentes y bloqueos afectan carreteras en plenas vacaciones de verano; minuto a minuto hoy 31 de julio

Se registran cierres en puntos vitales de carreteras por bloqueos y accidentes hoy viernes

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1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Las vacaciones de verano provocaron un aumento en la circulación de automóviles en carreteras y varios conductores ya son afectados por cierres ocasionados por accidentes y bloqueos por parte de manifestantes.

Si quieres tomar precauciones y transitar sin complicaciones, en adn Noticias te decimos cuál es el avance en las carreteras y autopistas.

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¿En qué carreteras hay accidentes o bloqueos hoy?

Este viernes 31 de julio ya se reportaron varios problemas vehiculares, así que evita los siguientes puntos:

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