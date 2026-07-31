Resultados SAID Edomex: Pasos para consultar las preinscripciones a preescolar, primaria y secundaria

A partir de hoy, los padres de familia podrán consultar los resultados del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) 2026 para conocer en qué escuela ingresarán los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 2026-2027.

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¿Cómo consultar los resultados SAID 2026?

Si quieres conocer la escuela asignada, deberás ingresar al portal oficial de resultados del SAID e ingresar el folio de preinscripción y la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante.

Posteriormente se validará la información y el sistema mostrará la escuela, turno y todos los datos de la asignación. Deberás descargar e imprimir la hoja de resultados ya que será el documento que deberán presentar durante el proceso de inscripción en la escuela asignada.

¿Qué hacer si no puedo consultar los resultados en internet?

En caso de que no puedas consultar el resultado en internet puedes acudir directamente a la escuela donde realizaste el trámite. La información de la escuela en la que se quedó tu hijo estará disponible a partir del lunes 3 de agosto y solo deberás presentar el folio de asignación.

Cabe mencionar que el SAID es el mecanismo mediante el cual el gobierno del Estado de México distribuye los lugares disponibles en las escuelas públicas de los 125 municipios de la entidad. Si tienes dudas sobre la asignación o el proceso de inscripción puedes consultar la información y los avisos a través de los canales del SAID o del gobierno del Edomex.

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