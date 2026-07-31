Si vives en Cuautitlán Izcalli o Axapusco, Edomex, solo tienes hasta este domingo para registrarte al programa de vivienda de la Conavi sin crédito Infonavit ni Fovissste

El registro al Programa Vivienda para el Bienestar entra en sus últimos días en el Estado de México. Las personas que viven en Cuautitlán Izcalli o Axapusco tienen hasta este domingo 2 de agosto para iniciar el trámite, siempre que no tengan un crédito habitacional vigente, perciban menos de 17 mil 800 pesos mensuales, entre otros.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrió esta convocatoria para que las familias sin acceso a un financiamiento tradicional puedan solicitar un esquema social para adquirir una vivienda. Sin embargo, completar el registro no significa que el inmueble será asignado automáticamente, pues cada expediente deberá ser revisado.

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¿Dónde están los módulos de vivienda en Cuautitlán Izcalli y Axapusco?

De acuerdo con la información oficial, los dos módulos habilitados en el Estado de México son:

Cuautitlán Izcalli : Jardín del Arte, dentro del Parque de las Esculturas, en la calle Doctor Jiménez Cantú, sin número, colonia Industrial Cuamatla. El horario es de 09:00 a 16:00 horas.

Jardín del Arte, dentro del Parque de las Esculturas, en la calle Doctor Jiménez Cantú, sin número, colonia Industrial Cuamatla. El horario es de Axapusco: Auditorio Axapusco, ubicado en la calle Vicente Guerrero número 6, colonia Pueblo Axapusco, a un costado de la iglesia y cerca de la Plaza Principal. La atención es de 09:00 a 17:00 horas.

El gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli aclaró que su módulo atenderá únicamente a residentes de la localidad, por lo que no recibirá solicitudes de otros municipios. Antes de salir, es recomendable consultar el localizador de la Conavi ante posibles cambios de horario.

¿Qué debes hacer antes de acudir al módulo?

El primer paso para iniciar el proceso es completar el prerregistro en la plataforma oficial de la Conavi. El formulario comienza con:

CURP

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Teléfono

Correo electrónico

Domicilio

Después, la persona interesada deberá acudir al módulo de su municipio para presentar los documentos e integrar su expediente. Este primer registro sólo permite manifestar el interés en participar y no sustituye la revisión presencial.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una vivienda?

De acuerdo con la convocatoria, el programa está dirigido a familias que enfrentan dificultades para acceder a un crédito hipotecario tradicional. Para participar deben cumplir con lo siguiente:

No contar con una vivienda propia.

No tener un crédito vigente del Infonavit, Fovissste ni de otra institución de vivienda.

Percibir ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales.

Vivir en Cuautitlán Izcalli o Axapusco y acudir al módulo correspondiente.

La Conavi dará prioridad a las familias con menores ingresos y a quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.

¿Qué documentos deben presentarse?

Para integrar el expediente será necesario llevar el original y una copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía, como credencial para votar, licencia, pasaporte, credencial del INAPAM o carta de identidad.

CURP reciente de la persona solicitante y de sus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Comprobante o declaración de ingresos.

Documentación de la pareja, cuando exista matrimonio o concubinato.

Certificado emitido por una institución pública de salud, si algún integrante del hogar tiene una discapacidad.

La Conavi advierte que el trámite no podrá completarse si falta algún documento. En caso de resultar seleccionada, la persona beneficiaria deberá tramitar posteriormente un certificado de no propiedad ante el Registro Público de la Propiedad o la autoridad correspondiente.

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