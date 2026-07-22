Entra en Hermosillo la etapa final de obras de drenaje en el bulevar Río Sonora: rutas alternas y fecha tentativa de finalización

Circular por el bulevar Paseo Río Sonora en Hermosillo todavía puede representar mayores tiempos de traslado, debido al cierre parcial provocado por las obras de drenaje que se realizan en la zona. Aunque los trabajos ya se encuentran en su etapa final, por ahora los automovilistas deben considerar rutas alternas mientras concluye la intervención.

De acuerdo con Agua de Hermosillo, la obra fue programada inicialmente para desarrollarse durante 25 días, con un periodo de cierre contemplado del 2 al 27 de julio de 2026, siempre y cuando las labores avancen conforme a lo previsto y no se presenten complicaciones.

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¿Cuándo terminarían las obras en el bulevar Río Sonora?

De acuerdo con la actualización más reciente, correspondiente al pasado 17 de julio, el cierre está previsto hasta el lunes 27 de julio, por lo que la obra estaría finalizando en la fecha prevista desde el inicio.

Sin embargo, la apertura no necesariamente ocurrirá desde las primeras horas de ese día. Antes será necesario terminar la reparación, cerrar la excavación y comprobar que la superficie sea segura para el paso de los vehículos.

¿Qué tramo del bulevar Río Sonora permanece cerrado?

La afectación no abarca toda la vialidad. El cierre parcial se encuentra en el sentido de poniente a oriente, antes de llegar al bulevar Solidaridad, frente a la zona de edificios bancarios.

Para evitar que los vehículos entren al área de trabajo, la circulación se desvía desde calles cercanas. Por ello, Agua de Hermosillo pide reducir la velocidad y respetar tanto los señalamientos como las indicaciones del personal de Tránsito Municipal.

¿Cuáles son las rutas alternas?

Quienes se dirijan hacia el oriente pueden anticipar el cierre y utilizar las siguientes vialidades:

Bulevar Olivares

Bulevar Camino del Seri

Bulevar Solidaridad

De acuerdo con el mapa difundido por la dependencia, una de las opciones es tomar Olivares, continuar por Camino del Seri y después reincorporarse hacia Solidaridad, dependiendo del destino.

¿Qué trabajos realizan en el colector sanitario?

La intervención comenzó después del colapso de una parte de la red sanitaria que ya no podía atenderse únicamente con labores de desazolve. Los trabajos principales son:

Sustitución de 50 metros de tubería de 18 pulgadas

Reconstrucción de un pozo de visita para facilitar el mantenimiento

Además, la Gerencia de Alcantarillado y Saneamiento explicó que varias tuberías de los sectores Paseo Río Sonora, Quintero Arce y Camino del Seri tienen al menos 30 años. El desgaste, el tránsito y la sobrecarga provocada por las lluvias pueden aumentar el riesgo de nuevos hundimientos.

El organismo de Sonora también recomienda no arrojar toallitas húmedas, basura u otros objetos al drenaje, así como evitar que el agua de lluvia de patios y techos termine en la red sanitaria, ya que puede sobrecargarla durante las tormentas.

Para consultar el avance de la obra o reportar alguna afectación, la ciudadanía puede comunicarse al CATI 073, llamar al 662 289 6000 o enviar un mensaje de WhatsApp al 662 429 0000.

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