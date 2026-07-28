Jalisco abre convocatoria para emprendedores con premios de hasta $190 mil pesos: fecha límite, requisitos y cómo postularse

El Gobierno de Jalisco lanzó la convocatoria del Premio Jalisco al Emprendimiento 2026, distinción que por quinto año consecutivo busca reconocer a emprendedores e instituciones que impulsan el ecosistema emprendedor del estado. Este año se reconocerán proyectos de cuatro categorías. El registro de los interesados está abierto hasta mediados de agosto.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quién puede postularse al Premio Jalisco al Emprendimiento, en qué categorías y cuál es la fecha límite?

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad originarias de Jalisco, residentes con un mínimo de un año viviendo en el estado y a empresas y organizaciones con impacto comprobable en la entidad.

Según comunicaron, esta edición contempla cuatro categorías:

Emprendimiento de Alto Impacto : destinada a iniciativas innovadoras con alto potencial de escalabilidad

: destinada a iniciativas innovadoras con alto potencial de escalabilidad Emprendimiento Tradicional : para empresas consolidadas que fortalecieron su crecimiento a través de procesos de transformación

: para empresas consolidadas que fortalecieron su crecimiento a través de procesos de transformación Emprendedora Destacada : para distinguir el liderazgo de mujeres emprendedoras

: para distinguir el liderazgo de mujeres emprendedoras Emprendimiento Promesa: enfocado en iniciativas emergentes con potencial de crecimiento.

Las postulaciones para este reconocimiento de Jalisco pueden realizarse hasta el 16 de agosto de 2026 mediante un registro en línea. Y las candidaturas serán evaluadas en tres etapas por especialistas que analizarán aspectos como innovación, impacto, sostenibilidad, desempeño, escalabilidad y espíritu emprendedor, comunicaron desde el Gobierno.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Premio Jalisco al Emprendimiento?

Quienes resulten ganadores en las categorías de Emprendimiento de Alto Impacto, Emprendimiento Tradicional y Emprendedora Destacada recibirán un estímulo económico de 190 mil pesos. En tanto, la categoría Emprendimiento Promesa otorgará 110 mil pesos.

Sumado al estímulo económico, los ganadores obtendrán una presea conmemorativa, difusión, mentoría especializada, acceso prioritario a los Centros de Innovación y Emprendimiento (REDi), y participación en eventos y capacitaciones nacionales e internacionales.

Además de lo anterior, desde el Gobierno de Jalisco anunciaron que también se entregará el Galardón a la Inspiración e Impulso al Ecosistema Emprendedor, pensados para personas o instituciones cuya labor haya tenido impacto en el desarrollo económico, social y ambiental de la entidad.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.