De acuerdo con la Semarnat, la temperatura promedio en México ronda hasta los 22ºC, y aunque varía por región y altitud, el país experimenta medias que llegan a los 28ºC en costas, sur y centro.

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México enfrenta un calentamiento acelerado con aumentos superiores al global, y sus efectos son un riesgo latente para la salud de la población. Por ello, en adn Noticias te compartimos las enfermedades que agrava, los síntomas que te deben alertar y cómo cuidarte según los expertos de MedlinePlus.

Lista de enfermedades y condiciones que se agravan con el actual calor

Enfermedades cardiovasculares: Infartos e hipertensión son las condiciones que más afectan a las personas, esto debido a que el calor dilata los vasos sanguíneos y baja la presión. El corazón bombea más fuerte y aumenta el riesgo de embolias

Infartos e hipertensión son las condiciones que más afectan a las personas, esto debido a que el calor dilata los vasos sanguíneos y baja la presión. El corazón bombea más fuerte y aumenta el riesgo de embolias Afecciones respiratorias: El asma y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se agravan debido al aire caliente y a la mala calidad del aire —provocada porque el ozono baja a nivel del suelo— e inflama las vías respiratorias

El asma y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se agravan debido al aire caliente y a la mala calidad del aire e inflama las vías respiratorias Diabetes: Las altas temperaturas cambian la forma en que el cuerpo usa la insulina, dificultando el control de la glucosa en la sangre y dañando los nervios o vasos sanguíneos de algunos pacientes, lo que reduce su capacidad para sudar y enfriarse

Las altas temperaturas cambian la forma en que el cuerpo usa la insulina, dificultando el control de la glucosa en la sangre y dañando los nervios o vasos sanguíneos de algunos pacientes, lo que reduce su capacidad para sudar y enfriarse Problemas renales: La rápida deshidratación exige a los riñones trabajar sin suficiente líquido, detonando en insuficiencia renal aguda o cálculos

La rápida deshidratación exige a los riñones trabajar sin suficiente líquido, detonando en insuficiencia renal aguda o cálculos Trastornos de la tiroides: Las personas con hipertiroidismo ya tienen una temperatura más alta que en conjunto con el calor extremo les genera intolerancia al calor, provocando taquicardias y agotamiento severo

No solo las enfermedades se agravan, también los tratamientos fungen como un arma de doble filo para el paciente, como en el caso de los diuréticos para la presión, los antihistamínicos para las alergias y los antidepresivos; en conjunto estos alteran la capacidad del cerebro para regular la temperatura e impiden el ciclo del sudor.

Señales de alerta y cómo cuidarte

Síntomas como:

Agotamiento

Golpe de calor

Son los que más afectan a los grupos vulnerables de personas, conformado por adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Por ello te sugerimos:

Hidratarte constantemente

Evitar la exposición directa al sol

Consumir electrolitos orales

Para conocer más sobre cómo el calor está afectando en México, te sugerimos leer la nota de Azteca Noticias.