La nueva Universidad Rosario Castellanos ya tiene fecha para abrir en Puebla en 2026: así serán sus dos sedes

La titular de la SECIHTI, Miryam Aquino Mena, se reunió con la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Herrera Márquez, para revisar los avances de la casa de estudios en Puebla, que contempla una sede provisional en el Centro Histórico de la capital poblana y un campus proyectado en Cuautlancingo, especializado en ciencias de la salud.

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¿Cuándo abre la sede de la Universidad Rosario Castellanos en el Centro Histórico de Puebla?

El inicio de actividades en la sede ubicada en calle 2 Sur número 1107, en el Centro Histórico de Puebla, está previsto para el 3 de agosto, detalló Aquino Mena.

Entre los pendientes para esta sede se encuentra la definición del esquema para adquirir, instalar y poner en operación simuladores, además de la formalización del contrato de comodato del inmueble. Según expresaron las autoridades, la SECIHITI prevé una inversión de 3.7 millones de pesos en el establecimiento.

¿Dónde se construirá el campus de la Universidad Rosario Castellanos en Cuautlancingo?

El otro proyecto en marcha es el nuevo campus de la universidad en el Parque Xelhua, en el municipio de Cuautlancingo, donde el Gobierno del Estado ya dispone de un predio para su construcción. Aquí, se prevé una inversión inicial de 100 millones de pesos en este ejercicio fiscal, provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado, destinada al inicio de los trabajos de infraestructura educativa.

Las autoridades aseguraron que estas acciones contribuyen a fortalecer la educación pública en Puebla, así como a su desarrollo científico, tecnológico y social.

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