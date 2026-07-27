Trayectoria EN VIVO del huracán Genevieve que ya es categoría 5

Durante las primeras horas de este lunes 27 de julio, el huracán Genevieve se intensificó y ya es categoría 5, es decir, uno de los fenómenos más peligrosos de la temporada en el Pacífico mexicano.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón se encuentra a 855 kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur, mientras avanza con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, así como rachas de viento de 315 km/h.

🌀El #Huracán #Genevieve se localiza a 855 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Los desprendimientos nubosos del sistema incrementan la probabilidad de #Lluvias en el occidente de #México. https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/NC8WLFEPDR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 27, 2026

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Trayectoria EN VIVO del huracán Genevive hoy 27 de julio

La actividad del huracán Genevieve provocará lluvias y fuertes rachas de viento principalmente en el occidente del país durante todo este lunes.

Así avanza en este día:

Clima en Baja California Sur hoy 27 de julio

Ante la proximidad de Genevieve a Baja California Sur, para este lunes se espera un cielo despejado y una máxima de 27ºC, debido a que la entidad sigue viviendo la onda de calor.

No obstante, la posibilidad de lluvias aumentará mientras siga avanzando el huracán, aunque no se espera que toque tierra en las siguientes horas, pero esto puede cambiar en cualquier momento.

¿Qué significa que un huracán alcance categoría 5?

Para que un huracán sea clasificado con categoría 5, de acuerdo a la escala Saffir-Simpson, los vientos sostenidos deben de superar los 252 kilómetros por hora.

Esto quiere decir que, en caso de tocar tierra, la destrucción podría ser total para techos, además se podría dar el colapso de parades en casas y edificios. Por otro lado, se pueden presentar cortes de luz y agua, así como inundaciones y caída de árboles.

Finalmente, en el mar se podrían presentar marejadas de 4.29 a 5.94 metros por encima de la media normal que se presenta; no obstante, como se mencionó, los huracanes pueden cambiar rápidamente de forma, tamaño, intensidad o velocidad.

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