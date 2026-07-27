Tránsito en vacaciones: bloqueos y accidentes paralizan carreteras hoy 27 de julio

Las vacaciones de verano apenas están comenzando y algunas de las carreteras ya están saturadas, debido a la alta afluencia, así como a bloqueos y accidentes hoy lunes 27 de julio.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional (GN) desvían la circulación mientras los servicios de emergencia atienden los incidentes.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy 27 de julio?

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