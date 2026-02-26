Los 5 documentos que debes tener sí o sí en el auto para que el seguro responda por siniestros y robos

Tener un vehículo va mucho más allá de solo saber manejar y conocer las rutas para evitar el tráfico, pues de acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) es esencial contar con un seguro de auto vigente y de cobertura amplia que se pueda hacer responsable en casos de siniestros.

De acuerdo con el comparador de seguros conocido como Rastreador MX, hoy en día las aseguradoras solicitan que los automovilistas cuenten con cinco documentos oficiales para poder hacerse cargo de siniestros, robos y demás afectaciones en las unidades.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

CDMX: Estos son los autos que ya no pagan tenencia vehicular en 2026 Conoce el nuevo tope de valor y las marcas beneficiadas por la exención de tenencia vehicular en CDMX durante 2026. 21 enero, 2026

Lista de documentos que deben tener los automovilistas para un seguro de auto

Rastreadores MX señala que para que una póliza de seguro pueda entrar en validación y que la empresa se haga responsable de los daños a terceros y demás, los automovilistas deben contar en su auto con los siguientes documentos oficiales al momento del siniestro:

Licencia o permiso para conducir

Placas frontales y traseras junto con el engomado correspondiente

Tarjeta de circulación vigente

Holograma de verificación

Póliza de seguro de auto vigente

Es importante mencionar que la póliza de seguro puede estar en forma impresa o digital, sin embargo siempre debe de estar a bordo del automóvil para evitar infracciones de tránsito y otros contratiempos.

¿Qué pasa si no tengo la documentación completa ante las aseguradoras?

Lo primero a lo que se arriesgan los conductores por no contar con la documentación antes mencionada, es que el seguro no se haga responsable del siniestro, lo cual podría derivar en que los automovilistas paguen de su bolsa el accidente y demás.

Por otro lado, es importante destacar que los reglamentos de tránsito como el de la CDMX, exigen portar con póliza de seguro para evitar infracciones y multas.

Tipos de seguros que pueden contratar los automovilistas

La plataforma de comparadores de seguros antes mencionada, señala que entre los seguros que se pueden contratar hoy en día en México son:

Cobertura de Responsabilidad Civil

Cobertura Limitada

Cobertura Amplia

Cobertura Amplia Plus

¿Por qué hace calor y frío en el mismo día?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.