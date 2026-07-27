Vacante en Liverpool Celaya ofrece hasta $25,000 mensuales sin título universitario: ¿cuáles son los requisitos y cómo aplicar?

Para quienes ya conocen el ritmo de una tienda, saben trabajar por metas y tienen experiencia coordinando equipos, esta vacante en Liverpool Celaya puede representar una oportunidad para asumir mayores responsabilidades.

La tienda de joyería TOUS lanzó una vacante con el fin de encontrar a una persona para dirigir su punto de venta dentro de Liverpool Celaya. El puesto de Store Manager es presencial, de tiempo completo y está enfocado en supervisar la operación diaria, acompañar al personal y ofrece salario base más comisiones.

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¿Cuánto paga la vacante en Liverpool Celaya?

De acuerdo con el anuncio publicado en OCC, el ingreso está compuesto por un salario base mensual y un esquema variable de comisiones. En conjunto, la expectativa económica se encuentra entre 15 mil y 25 mil pesos al mes, en promedio.

Esto significa que los 25 mil pesos no corresponden a un sueldo fijo ni están garantizados, pues el monto final dependerá de las ventas y del cumplimiento de las metas. Incluso, durante las temporadas de mayor actividad, el ingreso podría ser más alto.

Además del salario y las comisiones, TOUS señala que la oferta incluye prestaciones superiores a las establecidas por la ley, entre ellas:

Vales de despensa equivalentes al 10% del sueldo

Aguinaldo de 30 días

Prima vacacional del 100%

Día libre por cumpleaños

La empresa busca a una persona interesada en la moda, la asesoría personalizada y la creación de una buena experiencia para cada cliente.

La vacante no tiene fecha límite de aplicación. El sueldo puede variar a partir de metas de ventas. (La Gran Plaza)

¿Qué requisitos pide la vacante de Store Manager?

OCC clasifica la escolaridad mínima como universitario sin título, por lo que no es indispensable contar con una licenciatura terminada ni presentar una cédula profesional.

Aun así, se trata de un puesto de liderazgo, por lo que la experiencia laboral puede tener un peso importante durante la selección. La persona interesada deberá tener facilidad para atender clientes, trabajar por objetivos y buscar mejoras en los resultados del establecimiento.

La vacante tiene las siguientes condiciones:

Jornada completa

Modalidad presencial

Área de ventas al detalle o retail

Disponibilidad para trabajar tiempo completo

Experiencia relacionada con ventas, tiendas o atención al cliente

¿Cómo aplicar a la vacante en Liverpool Celaya?

La postulación se realiza en línea mediante la oferta de Store Manager para TOUS dentro de Liverpool Celaya, publicada en OCC. Para participar, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a la vacante de Store Manager en Liverpool Celaya Revisar que el anuncio y sus condiciones continúen vigentes Seleccionar el botón “Postularme” Iniciar sesión o crear una cuenta en OCC Completar los datos solicitados Adjuntar el currículum actualizado Enviar la solicitud y mantenerse pendiente de cualquier respuesta

En el currículum es importante destacar la experiencia en ventas, atención al cliente, cumplimiento de metas y manejo de equipos.

Antes de enviar la postulación, también se debe comprobar que el correo electrónico y el número telefónico estén escritos correctamente. Después, es recomendable revisar la bandeja de entrada, las llamadas perdidas y las carpetas de spam o correo no deseado, ya que la empresa podría utilizar cualquiera de estos medios para continuar con el proceso.

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