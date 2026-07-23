Las carreteras agregadas al pago electrónico con TAG por Capufe

El nuevo pago electrónico se implementó en cuatro casetas de México como parte de la modernización para lograr el telepeaje en las carreteras y autopistas, llamado (TAG), informó Caminos y Puentes Federales (Capufe).

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la implementación del pago electrónico será gradual y busca innovar la red carretera. Con el objetivo de que los conductores no tengan complicaciones a la hora de transitar, deberán comprar su TAG IAVE en los puntos de venta de las plaza de cobro o en la página oficial.

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¿En qué carreteras hay pago electrónico?

Autopista México-Cuernavaca

Tlalpan

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Ingeniero Francisco Velasco Durán

Paso Morelos

Palo Blanco

La Venta

¿Cuál es el precio del TAG IAVE?

Ya sea presencial o en línea, el TAG IAVE tiene un precio de 93.96 pesos. En caso de hacerlo a través de la página debes entrar al enlace y proporcionar datos como:

Nombre completo

Número telefónico

Correo electrónico

Después de que proporciones estos datos conocerás el punto de entrega, dónde puedes facturar y tendrás un mensaje de confirmación.

¿En qué consiste el pago electrónico TAG?

El Tag IAVE es un dispositivo con el que los conductores pueden pasar automáticamente por la caseta, tan solo con colocarlo en el vehículo. Te permite transitar por múltiples autopistas y puentes de cuota compatibles.

A través de la página puedes consultar tu saldo, recargar, acceder al historial de cruces y facturas de manera inmediata.

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