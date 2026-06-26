Esta es la multa en Edomex en 2026 si te paran conduciendo sin póliza: montos y cómo evitarlo

Cada vez que un agente de tránsito detiene un vehículo en el Edomex, uno de los primeros documentos que exige es la póliza de seguro. Sin ese papel, el conductor enfrenta una infracción que muchos desconocen hasta que ya es tarde, con un monto que no es menor y afecta directamente tu economía desde el primer momento en que te paran.

La falta de este documento es una de las infracciones más comunes en las carreteras del Edomex. Miles de automovilistas transitan a diario sin póliza vigente, ya sea por desconocimiento o por creer que es un trámite secundario. Lo que pocos saben es que la autoridad puede aplicar la sanción de forma inmediata, sin importar que no haya ocurrido ningún accidente.

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¿Cuánto es la multa en Edomex por circular sin seguro en 2026?

La infracción por no contar con póliza de seguro de Responsabilidad Civil vigente equivale a 20 UMAs, lo que en 2026 representa $2,346.20 pesos. Es una sanción fija que el agente de tránsito aplica directamente en el momento de la revisión, sin posibilidad de negociación en vía pública.

El seguro de Responsabilidad Civil no es opcional: la ley lo exige para circular en cualquier vía del Estado de México. Este documento protege a terceros en caso de accidente y es el respaldo legal que acredita que el vehículo opera dentro del marco normativo. Sin él, el conductor asume toda la responsabilidad económica ante cualquier siniestro.

La multa de 20 UMAs es solo la sanción base. Si el agente detecta otras irregularidades al mismo tiempo, el monto total puede escalar considerablemente. Por eso, circular con todos los documentos en regla es la única forma de evitar que una parada de tránsito se convierta en un gasto que ningún conductor planea.

Sin póliza de Responsabilidad Civil en Edomex, la sanción llega a los $2,346.20 pesos. (Getty Images)

¿Cómo sacar una póliza de seguro de auto en Edomex para evitar la multa?

Para obtener una póliza de seguro y circular sin riesgo de infracción, el proceso es directo:

Elige una aseguradora con registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

Proporciona tus datos personales y los del vehículo (marca, modelo, año, número de serie)

Selecciona al menos la cobertura de Responsabilidad Civil, que es la mínima exigida por la ley

Realiza el pago y solicita el documento impreso o en formato digital descargable

Verifica que la póliza incluya vigencia activa, nombre del asegurado y datos del vehículo

Guarda una copia en el auto o descarga la versión digital en tu celular

Tener la póliza a la mano en todo momento es tan importante como tenerla contratada. Las autoridades de tránsito del Estado de México aceptan tanto el formato físico como el documento digital al momento de la revisión. Si no puedes acreditarla en el momento, la infracción procede igual, incluso si el seguro existe pero no está disponible para presentar.

El trámite no requiere intermediarios. Cualquier aseguradora con autorización de la CNSF puede emitirla, y la vigencia mínima recomendada es anual para evitar lapsos sin cobertura durante el año.

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