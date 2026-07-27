Caso Dafne: “así como ella fue valiente yo voy a serlo”, llora su madre; piden más tiempo para revisar investigación

“Nomás quiero mi derecho de honrar su muerte”, dijo Alejandra Quintos, mientras rompía en llanto y denunciaba presuntas irregularidades en el caso de su hija Dafne Zapata.

Y es que aunque el caso avanza y cada vez hay más detenidos, este proceso ha sido muy duro para la madre de la víctima y todos sus familiares.

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¿Cuáles son los últimos detalles del caso Dafne?

Estrellita “N” y Jorge Luis “N”, instructora y director de la Academia Militarizada Doenitz, dos figuras clave en la investigación, fueron detenidas para esclarecer las circunstancias en las que murió la joven de tan solo 13 años, sin embargo, su audiencia de vinculación a proceso se aplazó hasta el próximo jueves 30 de julio.

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La audiencia contra Dana Janina “N”, acusada del feminicidio de Dafne Zapata, fue pospuesta para el próximo lunes, con el objetivo de desahogar las declaraciones de 30 testigos.



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Durante este tiempo, las partes no podrán revelar detalles de lo ocurrido durante la diligencia para no afectar el proceso judicial está en curso.

¿Cuáles han sido las irregularidades en el caso Dafne?

La madre aseguró que no hay uso de derecho, uso de la voz, puesto que la sacaron de la audiencia, bajo el argumento de que es testigo, pese a ser madre de la adolescente. Ante ello, sosuvo que están violando sus derechos.

“Nomás quiero mi derecho de honrar su muerte y su dolor. Como ella fue valiente yo voy a ser”, dijo después de que la sacaran de la audiencia.

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