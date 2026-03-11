Estudiantes de Jalisco podrán obtener subsidio del transporte público pero deberán cumplir este requisito

El gobierno de Jalisco confirmó que los estudiantes del estado tendrán acceso al subsidio del transporte público con una tarifa preferencial de cinco pesos, aunque para beneficiarse deberán cumplir este requisito: tramitar la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, el instrumento oficial del programa.

¿Por qué es obligatoria la Tarjeta Única para los estudiantes?

El gobernador Pablo Lemus explicó que la tarifa de cinco pesos requiere un subsidio por parte del gobierno estatal, por lo que resulta indispensable que cada estudiante esté inscrito en el padrón oficial del programa para que el beneficio sea trazable y administrable.

La Tarjeta Única no solo da acceso al descuento en el transporte: también vincula a sus titulares con el Seguro Médico Al Estilo Jalisco y otros programas sociales activos en el estado, lo que la convierte en un instrumento central de la política social del gobierno.

Hasta la semana previa al anuncio, 750 mil personas ya tramitaron su Tarjeta Única. El Gobierno jalilense pagará cinco pesos por cada tarjeta a la financiera Broxel, el operador tecnológico del sistema de pagos vinculado al programa.

El subsidio estudiantil, un caso especial dentro de la política tarifaria

La obligatoriedad del trámite para estudiantes surge en un contexto de ajustes en la política tarifaria estatal. Días antes, el gobierno anunció que la Tarjeta Única sería opcional para el público general, tras mesas de diálogo y diversas expresiones de inconformidad ciudadana en distintas partes del estado.

Sin embargo, para los padrones de beneficiarios de programas sociales —entre ellos el subsidio estudiantil y los apoyos a grupos vulnerables— el registro se mantiene como un requisito indispensable, ya que permite al gobierno fiscalizar y garantizar el destino correcto de cada peso asignado.

El acceso a la tarifa preferencial de transporte representa un apoyo concreto para miles de jóvenes en Jalisco. Quienes aún no cuenten con su Tarjeta Única deben iniciar el trámite para no perder el beneficio al momento de su implementación formal.