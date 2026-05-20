Confirmado en Jalisco: Tlaquepaque se suma a “La Escuela es Nuestra” y el programa llegará a 75 instituciones del municipio

El municipio de San Pedro Tlaquepaque se incorporó al programa federal “La Escuela es Nuestra”, una estrategia impulsada por el Gobierno de México para destinar recursos directos a planteles educativos. En esta primera etapa, el apoyo llegará a 75 escuelas de nivel básico y medio superior ubicadas en el municipio de Jalisco.

La entrega de tarjetas con los recursos se realizó en el Centro Cultural El Refugio y estará dirigida a comités escolares, quienes decidirán cómo utilizar el dinero en mejoras para cada institución.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto dinero recibirán las escuelas de Tlaquepaque?

De acuerdo con el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, las escuelas beneficiadas recibirán montos que van desde 250 mil hasta un millón 500 mil pesos, dependiendo de las necesidades de cada plantel.

La alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura señaló que el programa busca mejorar las condiciones de los espacios educativos y fortalecer entornos seguros para estudiantes de distintos niveles escolares.

Los apoyos podrán destinarse a diversas acciones como:

Mantenimiento

Equipamiento

Pintura

Rehabilitación de espacios

Compra de material didáctico

Pérez Segura también indicó que el municipio colaborará con acciones complementarias para apoyar la ejecución de las mejoras en las escuelas beneficiadas. Sin embargo, y hasta el momento, no se han revelado las instituciones que formarán parte de este programa.

¿Cómo funciona “La Escuela es Nuestra”?

El programa federal “La Escuela es Nuestra” opera mediante la entrega directa de recursos económicos a los planteles educativos públicos de nivel básico y medio superior, sin intermediarios administrativos. Para ello, en cada escuela se conforma un Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), integrado principalmente por madres y padres de familia elegidos en asamblea, quienes deciden cómo se usarán los recursos asignados.

🏫 Más de 72 mil comités escolares de madres y padres de familia ya se conformaron para recibir el apoyo de #LaEscuelaEsNuestra.



Estos recursos podrán invertirse en las obras y mejoramientos ya acordados en cada plantel. 🛠



Conoce más en: https://t.co/qFkTA8sNjR pic.twitter.com/EDaZ3BQgL3 — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) May 12, 2026

De acuerdo con información oficial del programa, los montos varían según la cantidad de estudiantes inscritos en cada plantel. En escuelas pequeñas los apoyos pueden iniciar desde 200 mil o 250 mil pesos, mientras que instituciones con mayor matrícula pueden recibir hasta 600 mil pesos o montos superiores en algunos casos de media superior.

Para 2026, el Gobierno federal informó que “La Escuela es Nuestra” contará con un presupuesto nacional cercano a los 26 mil millones de pesos y busca beneficiar a casi 80 mil planteles educativos en todo el país, incluyendo más de 6 mil escuelas de nivel medio superior. Además, se estima que alrededor de 9.5 millones de estudiantes formen parte de esta estrategia.

El proceso de operación comienza con asambleas escolares realizadas entre enero y marzo, donde se integran los comités responsables. Posteriormente, entre abril y mayo se entregan las tarjetas del Banco del Bienestar y después se realiza el depósito de los recursos para cada escuela.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.