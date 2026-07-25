Ola de calor de hasta 50° en Mexicali julio 2026: recomendaciones para adultos mayores en temporada de calor

La Secretaría de Salud de Baja California emitió una guía de cuidados preventivos para adultos mayores en Mexicali tras el pronóstico de temperaturas cercanas a los 50 °C durante julio de 2026.

Estas recomendaciones de prevención buscan evitar casos de golpe de calor, deshidratación e insolación en personas de la tercera edad que residen o transitan por el municipio.

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¿Cuáles son las recomendaciones para proteger a los adultos mayores en Mexicali ante la ola de calor?

El titular de la Secretaría de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, exhortó a reforzar la atención sobre las personas de edad avanzada para reducir riesgos térmicos. Las altas temperaturas en la región provocaron diez fallecimientos por golpe de calor en la demarcación.

Los médicos especialistas en salud pública establecen pautas concretas para cuidar a la población de la tercera edad:

La hidratación constante: tomar agua o bebidas con electrolitos antes de tener sed y evitar el consumo de café o refrescos azucarados.

tomar agua o bebidas con electrolitos antes de tener sed y evitar el consumo de café o refrescos azucarados. La vestimenta adecuada: priorizar el uso de ropa holgada de colores claros, sombreros de ala ancha y anteojos con filtro solar.

priorizar el uso de ropa holgada de colores claros, sombreros de ala ancha y anteojos con filtro solar. La protección dermatológica: aplicar bloqueador solar en la piel para prevenir lesiones o padecimientos graves.

aplicar bloqueador solar en la piel para prevenir lesiones o padecimientos graves. La moderación de temperatura: no se recomienda ingerir agua helada de forma brusca para evitar espasmos en la garganta o alteraciones corporales.

¿Cómo acceder a los apoyos de la Secretaría de Salud y el DIF Municipal en Mexicali?

La Secretaría de Salud de Baja California entrega de forma gratuita sobres de Vida Suero Oral y botellas de agua mediante brigadas itinerantes. Las autoridades sugieren programar salidas a la calle únicamente durante la mañana o al atardecer para evitar la radiación solar directa.

El DIF Municipal de Mexicali mantiene espacios acondicionados para resguardar a quienes lo necesiten:

El Albergue El Peregrino: Brinda estancia con aire acondicionado, camastros e hidratación las 24 horas del día en Río Nuevo.

Brinda estancia con aire acondicionado, camastros e hidratación las 24 horas del día en Río Nuevo. El Albergue Bellavista: Ofrece atención y resguardo en la avenida Celaya en un horario de 17:00 a 20:00 horas.

Ofrece atención y resguardo en la avenida Celaya en un horario de 17:00 a 20:00 horas. La línea de emergencias 911: Canaliza apoyo médico inmediato ante desmayos, náuseas o dolor de cabeza severo.

El personal sanitario aconseja portar siempre un recipiente con agua al salir y supervisar a los adultos mayores en habitaciones bien ventiladas. La vigilancia epidemiológica continuará en el estado.

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