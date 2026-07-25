Nueva onda tropical y circulación ciclónica provocarán fuertes lluvias en gran parte del país hoy sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo y hoy continuarán las lluvias en gran parte del país debido a una circulación ciclónica, una nueva onda tropical y el monzón mexicano.

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¿En qué estados lloverá hoy?

Una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, el monzón mexicano sobre el noroeste y un canal de baja presión originarán lluvias en el noroeste, norte, occidente, centro y sur de México, los estados más afectados serán:

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Baja California

Zacatecas

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Edomex

CDMX

Morelos

Onda de calor provocará temperaturas de 45°C

Por otro lado, continuará el ambiente caluroso en Baja California y Sonora, la onda de calor se mantendrá en zonas de Baja California y Sonora, estos estados registrarán altas temperaturas:

De 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). De 40 a 45 °C : Baja California Sur, Chihuahua (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

: Baja California Sur, Chihuahua (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). De 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

¿Cómo será el clima en CDMX hoy?

En la capital del país permanecerá el ambiente cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima será de entre 27 y 29°C

La mínima será de entre 13 y 15°C

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