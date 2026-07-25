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Nueva onda tropical y circulación ciclónica provocarán fuertes lluvias en gran parte del país hoy sábado

No guardes el paraguas porque continuarán las lluvias en gran parte del país, conoce cómo será el clima en tu ciudad según el pronóstico del SMN.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo y hoy continuarán las lluvias en gran parte del país debido a una circulación ciclónica, una nueva onda tropical y el monzón mexicano.

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¿En qué estados lloverá hoy?

Una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, el monzón mexicano sobre el noroeste y un canal de baja presión originarán lluvias en el noroeste, norte, occidente, centro y sur de México, los estados más afectados serán:

  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo
  • Baja California
  • Zacatecas
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Edomex
  • CDMX
  • Morelos

Onda de calor provocará temperaturas de 45°C

Por otro lado, continuará el ambiente caluroso en Baja California y Sonora, la onda de calor se mantendrá en zonas de Baja California y Sonora, estos estados registrarán altas temperaturas:

  • De 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
  • De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Chihuahua (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).
  • De 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

¿Cómo será el clima en CDMX hoy?

En la capital del país permanecerá el ambiente cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

  • La temperatura máxima será de entre 27 y 29°C
  • La mínima será de entre 13 y 15°C

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