Nueva onda tropical y circulación ciclónica provocarán fuertes lluvias en gran parte del país hoy sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo y hoy continuarán las lluvias en gran parte del país debido a una circulación ciclónica, una nueva onda tropical y el monzón mexicano.
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¿En qué estados lloverá hoy?
Una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, el monzón mexicano sobre el noroeste y un canal de baja presión originarán lluvias en el noroeste, norte, occidente, centro y sur de México, los estados más afectados serán:
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Baja California
- Zacatecas
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Edomex
- CDMX
- Morelos
Onda de calor provocará temperaturas de 45°C
Por otro lado, continuará el ambiente caluroso en Baja California y Sonora, la onda de calor se mantendrá en zonas de Baja California y Sonora, estos estados registrarán altas temperaturas:
- De 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
- De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Chihuahua (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).
- De 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.
¿Cómo será el clima en CDMX hoy?
En la capital del país permanecerá el ambiente cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
- La temperatura máxima será de entre 27 y 29°C
- La mínima será de entre 13 y 15°C
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