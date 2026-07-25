¿Baja California se separará de México? La UNAM explica qué está pasando

Aunque parezca difícil de creer, Baja California sí se está alejando poco a poco del resto del territorio mexicano, pero no se trata de un fenómeno reciente ni de una teoría, sino de un proceso geológico que comenzó hace millones de años y que continúa hasta nuestros días.

Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirman que la península mantiene un desplazamiento constante hacia el noroeste debido al movimiento natural de las placas tectónicas, un proceso que, dentro de millones de años, podría convertirla en una isla.

Si bien este cambio no representa un riesgo para las generaciones actuales, el fenómeno sigue siendo uno de los más estudiados por geólogos debido a la forma en que modificará la geografía del país a muy largo y lento plazo.

Baja California se separa de México Aunque el desplazamiento de Baja California continuará durante millones de años. (FrankRamspott/Getty Images)

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¿Por qué Baja California se separa del resto de México?

La separación de la península es consecuencia del movimiento permanente de la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte, dos enormes bloques de la corteza terrestre que interactúan desde hace aproximadamente seis millones de años.

Entre ambas se localiza el sistema de fallas del Golfo de California, una región donde la actividad tectónica provoca que Baja California se desplace lentamente hacia el noroeste.

Gracias a mediciones realizadas con GPS de alta precisión, especialistas de la Estación Regional del Noroeste del Instituto de Geología de la UNAM determinaron que durante los últimos 500 años la península se ha desplazado alrededor de 24 metros respecto al territorio continental.

Aunque el movimiento parece mínimo en la vida cotidiana, para la geología representa una velocidad significativa que confirma que el proceso continúa activo.

Los sismos forman parte del proceso geológico

El desplazamiento de Baja California también explica la intensa actividad sísmica registrada en la región.

La fricción constante entre la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte genera miles de movimientos telúricos cada año; la mayoría son imperceptibles para la población, aunque ocasionalmente pueden registrarse sismos de mayor magnitud.

Además de originar estos temblores, la energía acumulada entre ambas placas continúa empujando lentamente a la península, aumentando de forma gradual la distancia que la separa del resto del país.

¿Cuándo se convertirá Baja California en una isla?

De acuerdo con el investigador Thierry Calmus, del Instituto de Geología de la UNAM, el movimiento actual permite hacer estimaciones sobre la evolución de la península gracias al registro geológico del planeta.

“Podemos hacer estimaciones a muy largo plazo gracias al registro geológico de la Tierra y a cómo ha evolucionado su corteza”, explicó el especialista.

Con base en estas proyecciones, dentro de un millón de años, Baja California podría encontrarse entre 40 y 50 kilómetros más alejada del territorio continental mexicano.

¿Cambiará el mapa de México?

Aunque el desplazamiento de Baja California continuará durante millones de años, los especialistas subrayan que este fenómeno ocurre a una velocidad extremadamente lenta.

Por ello, el territorio mexicano no sufrirá cambios visibles en el corto o mediano plazo. No obstante, el estudio de la UNAM permite comprender cómo la actividad de las placas tectónicas ha transformado el planeta desde hace millones de años y cómo seguirá modificando la geografía terrestre en el futuro.

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