Tormenta tropical Genevieve provocará lluvias con diferente intensidad en varios estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el centro de la tormenta tropical Genevieve se localiza a 820 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo Guerrero y provocará lluvias en varios estados, así que prepara el paraguas.

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Estados afectados por el tormenta tropical Genevieve

De acuerdo con el pronóstico del tiempo se prevén desprendimientos nubosos del sistema y reforzaran la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales fuertes en el occidente del país. Se esperan chubascos con descargas eléctricas en:

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Colima

🌀 El centro de la #TormentaTropical #Genevieve se localiza a 820 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, #Guerrero.

🌀 Se pronostica que los desprendimientos nubosos del sistema reforzarán la probabilidad de #Lluvias muy fuertes en el occidente de #México. pic.twitter.com/58BSXLkW5p — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 25, 2026

Genevieve se convertirá en huracán

El National Hurricane Center (NOAA) indicó que la tormenta tropical Genevieve se está moviendo hacia el oeste-noroeste cerca de 15 mph. Se anticipa un movimiento general del oeste-noroeste durante los próximos días y el fenómeno se mantendrá frente a la costa de México.

Los vientos máximos sostenidos han aumentado y se pronostica una rápida intensificación en los próximos días por lo que Genevieve se convertirá en huracán esta noche y aumentará su categoría el lunes. Genevieve será el primer huracán mayor de la temporada 2026 en el Pacífico si continúa con la tendencia actual y se prevé que permanezca sobre aguas abiertas.

El SMN mantiene un constaste monitoreo de Genevieve para conocer su trayectoria e intensidad y recomienda a la población mantenerse atenta a la información oficial para que tomen las previsiones necesarias. Hasta el momento se tiene previsto que no tenga un impacto directo sobre tierra firme pero se mantendrá vigilancia hasta que se disipe o aleje de las áreas habitadas.

Cabe recordar que la temporada de huracanes 2026 termina hasta el 30 de noviembre por lo que aún se esperan lluvias y tormentas en el país.

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