Tips para mejorar las finanzas personales de mujeres

El dinero es igual a tener libertad e independencia. Muchas mujeres están en situación de riesgo y vulnerable y no tienen los recursos. Nuestra experta en finanzas recomienda quitarse las ideas de que se debe saber de finanzas de manera profesional.

Registro de finanzas (gastos y metas)

Adquirir un crédito

Acuerdos familiares para amas de casa

Ahorro para un fondo de emergencia