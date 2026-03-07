adn bueno
Tips para mejorar las finanzas personales de mujeres

En México solo el 26% de mujeres tienen un crédito financiero a su nombre.

Por: Itandehui Cervantes

El dinero es igual a tener libertad e independencia. Muchas mujeres están en situación de riesgo y vulnerable y no tienen los recursos. Nuestra experta en finanzas recomienda quitarse las ideas de que se debe saber de finanzas de manera profesional.

  • Registro de finanzas (gastos y metas)
  • Adquirir un crédito
  • Acuerdos familiares para amas de casa
  • Ahorro para un fondo de emergencia
