Tips para mejorar las finanzas personales de mujeres
En México solo el 26% de mujeres tienen un crédito financiero a su nombre.
El dinero es igual a tener libertad e independencia. Muchas mujeres están en situación de riesgo y vulnerable y no tienen los recursos. Nuestra experta en finanzas recomienda quitarse las ideas de que se debe saber de finanzas de manera profesional.
- Registro de finanzas (gastos y metas)
- Adquirir un crédito
- Acuerdos familiares para amas de casa
- Ahorro para un fondo de emergencia