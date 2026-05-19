Confirmado en Edomex: anuncian cortes por obras en el puente La Mexiquense durante un mes y medio en estos horarios

El Gobierno del Estado de México (Edomex) informó que los trabajos de construcción del puente “La Mexiquense” provocarán cortes nocturnos a la circulación en el Circuito Exterior Mexiquense durante casi seis semanas, por lo que las personas que normalmente transitan por este lugar deberán buscar alternativas.

Los cierres afectarán el tramo comprendido entre la Plaza de Cobro Tultepec T1 y el entronque México-Pachuca, kilómetro 31+320, en ambos sentidos. La Secretaría de Movilidad es la dependencia responsable de la operación.

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¿Cuándo durarán los cortes nocturnos en La Mexiquense?

Los cierres parciales comenzaron el lunes 18 de mayo de 2026 y se extenderán hasta el martes 30 de junio de 2026. El horario de afectación será de las 23:00 a las 05:00 horas del día siguiente, según confirmó la Secretaría de Movilidad de Edomex.

Juda Levi Apolinar Trujillo, Director General de Vialidad, explicó que los trabajos se programaron en horario nocturno con el objetivo de reducir las afectaciones al tráfico vehicular en la zona durante el día.

La dependencia recomienda a los usuarios tomar precauciones y planificar sus traslados con anticipación para evitar contratiempos durante el período de obras.

¿Qué municipios del Edomex se verán beneficiados con el puente La Mexiquense?

Según lo previsto, el puente conectará los municipios de Tecámac y Ecatepec, cruzando el Circuito Exterior Mexiquense y el Gran Canal a la altura de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Ecatepec, y la unidad habitacional Héroes de Tecámac.

Una vez concluido, “el puente mejorará la conectividad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y facilitará la intercomunicación entre Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla”, destacó el organismo del Edomex.

La estructura estará conformada por dos cuerpos paralelos, cada uno con una longitud aproximada de 523 metros, que en conjunto formarán parte de los 14.5 kilómetros de la Vialidad Mexiquense.

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