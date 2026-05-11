Confirmado en Chimalhuacán: rehabilitan carretera que une puntos importantes del municipio

Después de recibir diversas peticiones ciudadanas, el Gobierno de Chimalhuacán confirmó el inicio de las obras de rehabilitación integral en la Avenida Organización Popular. Estos trabajos forman parte de un programa de mejora de infraestructura vial que busca eliminar baches y renovar la carpeta asfáltica en zonas estratégicas del municipio para agilizar los trayectos diarios de los habitantes.

La intervención se centra principalmente en el Barrio Herreros, donde la comunidad había solicitado la reparación de esta arteria debido al deterioro acumulado que afectaba el tránsito de vehículos particulares y transporte público.

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Tramos intervenidos en la Avenida Organización Popular de Chimalhuacán

Las cuadrillas de trabajo ya operan en la zona y se ha establecido un plan por etapas para cubrir la extensión de la avenida. Los puntos clave de la rehabilitación son:

Punto de inicio: Tramo que comprende desde la Av. Patos hasta la Cerrada Juan de la Barrera .

Tramo que comprende desde la hasta la . Alcance total: Las labores continuarán a lo largo de toda la avenida hasta llegar a la calle Castillo de Chapultepec.

Impacto en la movilidad local

De acuerdo con las autoridades municipales, el objetivo de esta obra es transformar la experiencia de traslado de los vecinos, garantizando una superficie de rodamiento segura y eficiente. “Una calle sin baches cambia por completo tu trayecto diario”, señalaron voceros del ayuntamiento al confirmar que los trabajos se realizan en respuesta directa a las peticiones de los colonos.

Se recomienda a los automovilistas que circulan por el Barrio Herreros tomar precauciones, anticipar sus tiempos de salida o utilizar rutas alternas, ya que la presencia de maquinaria y trabajadores sobre la Av. Organización Popular podría generar cierres parciales o reducción de carriles durante el proceso de repavimentación.

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