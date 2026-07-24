Minuto a minuto: Cierran carriles de la México-Puebla por accidente; bloqueos paralizan el paso hoy 24 de julio

Un aparatoso accidente se registró en la autopista México-Puebla hoy 24 de julio, luego de que un tráiler cargado volcara en dirección a la Ciudad de México (CDMX), a la altura de Los Reyes.

Sobre el pavimento de los carriles centrales cayeron aproximadamente mil 200 garrafones, por lo que se cerró la circulación. De acuerdo con los primeros reportes, más de 5 kilómetros se encuentran a vuelta de rueda.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador de la pesada unidad se impactó contra el muro de contención de la México-Puebla, chocó contra dos vehículos particulares y finalmente terminó volcado sobre su costado izquierdo, lo que provocó el cierre parcial de la circulación.

A pesar de la magnitud del percance y de los daños materiales ocasionados, no se reportaron personas con lesiones de gravedad. Tanto el conductor del camión como los ocupantes de los vehículos involucrados únicamente presentaron golpes que no ameritaron traslado hospitalario.

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