¿Adiós al calor? Bertha, Monzón mexicano y onda tropical cambiarán el clima de México hoy 24 de julio

Los últimos días en México fueron de calor; sin embargo, se espera que regresen las lluvias en la mayor parte del país durante este viernes 24 de julio debido al ciclón tropical Bertha, el Monzón mexicano y la onda tropical 20.

De acuerdo al pronóstico del clima, los estados más afectados serán Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Oaxaca y Chiapas; sin embargo, estas condiciones podrían prevalecer principalmente en el centro y sur del país.

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Estados en los que lloverá este viernes 24 de julio

El ciclón tropical Bertha y el Monzón mexicano en el noreste del golfo de México, canales de baja presión en el sureste, así como la onda tropical 20 en el pacífico sur provocarán lluvias en estos estados:

Tamaulipas

Nuevo León

Coahuila

Oaxaca

Chiapas

Baja California

Sonora

Baja California Sur

Michoacán

Nayarit

Jalisco

Estado de México

Ciudad de México

Veracruz

¿Cuál será el clima en CDMX y Edomex durante este viernes?

Por otro lado, de acuerdo al pronóstico de la Conagua, para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) se espera una tarde con ambiente cálido, pero con lluvias conforme se acerque la noche.

De acuerdo a este, la máxima estará entre 27 y 29º, mientras que la mínima será de 13 a 15º centígrados.

¿La tormenta Bertha tocará tierra en México?

La tormenta Bertha tocó tierra el pasado miércoles 22 de julio a las 15:00 horas (tiempo de Miami, EUA), en el distrito de St. Bernard, al sureste de Luisiana, pero regresó al mar para dirigirse a Texas.

El fenómeno meteorológico no impactará directamente en México; no obstante, se espera que afecte principalmente los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas entre la noche del jueves 23 de julio y la madruga de este viernes.

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