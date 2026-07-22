El impacto de las obras del Tren México-Querétaro en Bernardo Quintana: el 30% de los comercios tuvo que volver al home office

La Cámara de Comercio de Querétaro confirmó que tres de cada diez negocios sobre el boulevard Bernardo Quintana optan por el trabajo remoto para evitar los caóticos asentamientos viales causados por las obras del Tren México-Querétaro.

Esta medida busca reducir la circulación vehicular en la zona sin frenar la actividad económica.

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¿Por qué el 30% de los negocios en Bernardo Quintana cambió al trabajo remoto por las obras del Tren México-Querétaro?

El presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti, explicó que el despliegue de maquinaria en boulevard Bernardo Quintana redujo la fluidez vehicular, por lo que algunas empresas enviaron a su personal a trabajar desde casa para despejar la zona. A la par, el sector comercial implementó un esquema logístico que permite mantener sus ventas sin colapsar el tráfico:

Pases de acceso prioritario permiten a los proveedores descargar insumos en restaurantes durante horarios estratégicos para no atascar los carriles abiertos.

permiten a los proveedores descargar insumos en restaurantes durante horarios estratégicos para no atascar los carriles abiertos. Plataformas digitales de reparto canalizan los pedidos de comida a través de motocicletas, el medio de transporte más ágil para esquivar los cierres viales.

canalizan los pedidos de comida a través de motocicletas, el medio de transporte más ágil para esquivar los cierres viales. Reuniones permanentes con la Secretaría de Gobierno de Querétaro permiten evaluar el impacto diario de los desvíos y ajustar las rutas de circulación.

Mantente informado sobre el operativo vial en Bernardo Quintana por la obra federal del Tren México–Querétaro y consulta las actualizaciones en tiempo real a través de:

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¿Cómo evalúa CANACOPE las afectaciones viales por las obras del Tren México-Querétaro?

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE) en Querétaro, Eduardo Chávez, calificó como correctos los operativos iniciales de tráfico. Sin embargo, aclaró que revisarán el impacto real en las ventas durante los primeros días de construcción.

El plan de seguimiento para proteger a los pequeños comerciantes incluye los siguientes puntos:

Las opiniones de los afiliados en los alrededores de Bernardo Quintana servirán para medir caídas en la afluencia de clientes.

en los alrededores de Bernardo Quintana servirán para medir caídas en la afluencia de clientes. Las reuniones con autoridades estatales se solicitarán de inmediato si los cierres viales generan pérdidas económicas graves.

se solicitarán de inmediato si los cierres viales generan pérdidas económicas graves. Los operativos de movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se evaluarán todos los días para corregir embotellamientos.

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