Huracán Fausto ya es categoría 2: Trayectoria en tiempo real

El huracán Fausto se intensificó a categoría 2, en la escala de Saffir Simpson y sigue desplazándose sobre aguas del océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este viernes 24 de julio.

El huracán Fausto es el sexto ciclón tropical que se forma en el Pacífico y actualmente su centro se localiza a 2 mil 135 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Sus vientos son de 155 km/h, con rachas de 195 km/h y mantiene su desplazamiento hacia el oeste a 24 km/h.

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¿En dónde tocará tierra el huracán Fausto categoría 2?

Los pronósticos indican que el huracán Fausto no tocará tierra en México y se degradará en el océano a lo largo de la semana, sin embargo, en caso de toparse con aguas cálidas podría intensificarse.

¿Cuál es la trayectoria del huracán Fausto?

La trayectoria en tiempo real del huracán Fausto puede verse a través de la plataforma Windy y según los pronóstico se degradará a categoría 1 a lo largo del viernes 24, para luego volver a ser tormenta tropical el 26 de julio.

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