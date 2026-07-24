Costos de casetas para viajar a las Grutas de Tolantongo

Si planeas visitar las Grutas de Tolantongo durante estas vacaciones de verano 2026, es importante considerar el costo de las casetas, además de la gasolina y la entrada al parque.

Llegar a este destino involucra un viaje por carretera de alrededor de 4 horas, a través de los poco más de 206 km de extensión.

Para quienes salen de la Ciudad de México (CDMX) y utilizan la autopista México-Pachuca y posteriormente la Pachuca-Ixmiquilpan.

El costo de la caseta principal (Ojo de Agua) en la autopista México-Pachuca es de $72 pesos para automóviles, tras el ajuste tarifario vigente desde abril de 2026. El recorrido completo operado por CAPUFE contempla una tarifa aproximada total de $127 pesos dependiendo de los entronques utilizados.

La carretera Pachuca-Ixmiquilpan es una vía libre y tramo de conexión en Hidalgo que pasa por Actopan.

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A este monto se debe sumar el costo del combustible, que vería según el rendimiento del vehículo, así como la cuota de acceso a las Grutas de Tolantongo, uno de los principales destinos turísticos de Hidalgo, famoso por sus pozas termales, río, túnel y albercas con vista a la montaña.

¿Cómo llegar a las Grutas de Tolantongo en automóvil desde CDMX?

Toma la autopista México–Pachuca con dirección a Hidalgo.

Antes de entrar a Pachuca, utiliza la desviación hacia Actopan, Ixmiquilpan y continúa por la autopista Pachuca, Ixmiquilpan.

Al llegar a Ixmiquilpan, ubica el segundo semáforo, a la altura de Soriana Mercado y de la única tienda Oxxo de esa zona.

Toma la salida hacia el Libramiento a Cardonal.

Continúa por el libramiento siguiendo los señalamientos con dirección a Grutas de Tolantongo hasta llegar al parque.

¿Cuál es el costo de entrada de las Grutas de Tolantongo?

El acceso general tiene un costo de 230 pesos por persona por día y el boleto conserva una vigencia de las 07:00 a 20:00 horas.

El boleto no incluye hospedaje, alimentos, transporte, restaurantes ni la tirolesa. Se recomienda llevar suficiente efectivo, ya que no hay pago con tarjeta.

La biodiversidad, aguas termales y actividades permitirán a los visitantes tener un fin de semana lleno de emociones y descanso.

En este enlace puedes conocer los costos generales.

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