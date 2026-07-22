Si vives en la capital de Chihuahua y tienes tu carnet del PAAM, te quedan 72 horas para recoger tu paquete: el centro y la hora exactos según el día

Para muchas personas adultas mayores, el paquete alimentario del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) representa un apoyo para complementar la despensa del mes. Debido a su importancia para las y los beneficiarios, el DIF Municipal de Chihuahua dio a conocer el calendario de entregas que se llevará a cabo del miércoles 22 al viernes 24 de julio.

La entrega se llevará a cabo en seis puntos de la ciudad, por lo que será necesario presentar el carnet del PAAM y acudir en el horario asignado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes pueden recoger el paquete alimentario?

Esta entrega no corresponde a una nueva convocatoria. Está dirigida únicamente a las personas seleccionadas como beneficiarias del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) 2026 y que ya cuentan con su carnet.

De acuerdo con el DIF Municipal de Chihuahua, para recibir el paquete deberán:

Presentar el carnet del PAAM

Acudir al centro comunitario registrado

Llegar en la fecha y hora asignadas

Evitar presentarse con demasiada anticipación

El carnet permite identificar a cada beneficiario y confirmar el lugar donde le corresponde recoger el apoyo. Por ello, acudir a una sede distinta podría retrasar la entrega.

Actualmente no hay una convocatoria abierta para incorporarse al PAAM. El registro de 2026 cerró en febrero y las personas beneficiarias ya fueron seleccionadas, así que quienes deseen participar deberán esperar un nuevo aviso del DIF Municipal de Chihuahua.

¿Dónde recoger el paquete del PAAM del 22 al 24 de julio?

Cada persona tiene asignado un centro comunitario o CEDEFAM, por lo que será importante revisar el día y la hora antes de salir. Según el calendario oficial del DIF Municipal, las entregas pendientes de esta semana son:

Miércoles 22 de julio

09:00 horas: Centro Comunitario Santa Rosa

Jueves 23 de julio

09:00 horas: Centro Comunitario Arturo Gámiz

Centro Comunitario Arturo Gámiz 13:30 horas: Centro Comunitario Popular

Centro Comunitario Popular 13:30 horas: CEDEFAM Palestina

Viernes 24 de julio

09:00 horas: CEDEFAM Mármol III

CEDEFAM Mármol III 12:00 horas: Centro Comunitario Vistas Cerro Grande

El DIF Municipal pidió respetar estos horarios para agilizar la atención. Además, aclaró que no es necesario llegar varias horas antes ni formar fila desde temprano.

¿Habrá otra entrega después del 24 de julio?

Aunque el aviso semanal comprende del 21 al 24 de julio, el calendario general contempla una entrega más para cerrar la distribución del mes:

Lunes 27 de julio, a las 09:45 horas: CEDEFAM Punta Oriente

Esta fecha corresponde únicamente a quienes registraron Punta Oriente como punto de recolección. El resto de los beneficiarios deberá acudir a la sede indicada en su carnet y en el calendario oficial.

¿Qué contiene el paquete alimentario del PAAM?

El apoyo busca complementar la despensa de las personas mayores durante varios meses. De acuerdo con el Gobierno Municipal de Chihuahua, los paquetes pueden incluir:

Cereales

Harina

Aceite

Frijol

Vegetales

Atún

Café

Artículos de higiene personal

Durante 2026, el PAAM beneficiará a 7 mil 265 personas mayores, quienes recibirán un paquete alimentario cada mes durante un periodo de 10 meses.

Para solicitar orientación están disponibles los siguientes canales:

Teléfono 072 , extensiones 2232 y 2239

, extensiones DIF Municipal: calle Carbonel número 4106, frente al Club de Leones

calle Carbonel número 4106, frente al Club de Leones Horario: de lunes a viernes, de 09:00 a 15:30 horas

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.