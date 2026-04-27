Ni Guadalajara ni Monterrey: esta ciudad crea sala digital para enseñar a adultos mayores a usar internet

Una ciudad mexicana da un paso que pocas administraciones municipales se atreven a tomar: crear un espacio físico dedicado a enseñar a adultos mayores a usar internet. La iniciativa no viene de una metrópolis, sino de un municipio que decidió actuar antes que esperar.

El programa surge de la colaboración entre el DIF municipal y la Dirección de Derechos Humanos, dos organismos que identificaron una brecha digital urgente de atender entre la población mayor. La pregunta es: ¿qué ciudad lidera este esfuerzo?

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La ciudad que abrió las puertas del mundo digital a sus adultos mayores

Chihuahua es la ciudad que crea esta sala digital, instalada directamente en la Presidencia Municipal, dentro de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”. El aula opera en el sótano del edificio y lleva el rótulo oficial: atención a migrantes y asistencia digital para personas mayores.

Lucía Chavira Acosta, directora del DIF, detalló el alcance del proyecto en conferencia: "La idea de este programa es alojar en el edificio de la Presidencia Municipal un aula de asistencia digital para que aprendan a desenvolverse en estos ámbitos y fortalecer su capacidad de gestión a través de los medios digitales”.

El horario de atención es de 8:00 a 15:00 horas, con dos personas capacitadas para guiar a los usuarios. Cualquier ciudadano con dificultades digitales puede acercarse y aprovechar una metodología diseñada para ser didáctica y accesible.

Transporte público gratis con la tarjeta del INAPAM (Archivo)

Usar internet, un derecho humano que Chihuahua quiere garantizar

Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos, dijo: “El internet es una herramienta con carácter de derecho humano, debido a que es el medio por el cual las personas pueden generar participación ciudadana”. Desde esa perspectiva, excluir a los adultos mayores del mundo digital equivale a limitar su ejercicio de derechos básicos.

En el aula aprenderán desde manejar redes sociales hasta sacar citas médicas y realizar trámites gubernamentales en línea. Esas habilidades representan autonomía real para una población que muchas veces depende de terceros para gestiones cotidianas.

Héctor Rafael Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento, resumió el espíritu del programa con una frase contundente: “Si para nosotros en ocasiones es complejo, para el adulto mayor puede ser aún más; estas acciones serán importantes para que ellos puedan sentirse útiles al realizar sus propios trámites”. Además, el funcionario anticipó que el proyecto podría extenderse a otros espacios del municipio.

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