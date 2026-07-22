Confirmado en Aguascalientes: llega el 23 de julio 2026 a esta colonia la última Brigada Médica gratuita para consultas, medicamentos y más

La Brigada Médica “Salud por tu Familia” llegará este jueves 23 de julio a la colonia España, en Aguascalientes, donde ofrecerá consultas y diversos servicios gratuitos para las familias de la zona.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Aguascalientes, durante esta actividad las y los asistentes podrán acceder a distintos servicios de salud y orientación sin costo, con el objetivo de acercar la atención médica a las colonias del municipio.

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¿Qué es el programa “Salud por tu Familia”?

“Salud por tu Familia” es un programa del DIF Municipal de Aguascalientes, operado por el Departamento de Servicios Médicos, que lleva atención gratuita a colonias y comunidades.

De acuerdo con el Ayuntamiento, está dirigido principalmente a personas en situación vulnerable, entre ellas quienes no cuentan con seguridad social o no pueden pagar una consulta particular.

Durante el próximo 23 de julio, la jornada se llevará a cabo de 9:30 a 13:30 horas, en la esquina de las calles España y Cataluña, en la colonia España.

¿Qué servicios gratuitos ofrecerá el DIF Municipal?

La jornada no se limitará a las consultas médicas. También contará con orientación emocional, social y jurídica, además de pruebas rápidas para detectar algunas enfermedades.

Los servicios anunciados son:

Medicina general

Medicamentos

Estomatología

Fisioterapia

Psicología

Trabajo social

Asesoría jurídica

Nutrición

Pruebas rápidas de VIH

Pruebas rápidas de hepatitis C

Aunque la atención incluida en la brigada será gratuita, los lentes se ofrecerán a bajo costo, aunque el Municipio de Aguascalientes no precisó cuál será la cuota.

Antes de acudir, también será importante considerar que el anuncio no especifica si habrá fichas limitadas ni si es necesario presentar algún documento.

Para confirmar cualquier cambio, conocer la disponibilidad de los servicios o consultar próximas sedes, las personas interesadas pueden comunicarse al Departamento de Servicios Médicos del DIF Municipal a los teléfonos:

449 914 49 30

449 912 77 19

449 912 77 20

449 912 77 21

Las oficinas centrales se encuentran en avenida Universidad número 612, colonia Primo Verdad. El Ayuntamiento también recomienda consultar las publicaciones oficiales del Municipio de Aguascalientes y de DIF Municipal AGS, donde se anuncian las siguientes brigadas.

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