Apagón masivo en Nuevo León: Anuncian corte de suministro eléctrico de 24 horas en dos municipios

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un nuevo apagón masivo que afectará a cientos de familias y decenas de negocios en dos municipios de Nuevo León: San Pedro Garza García y Galeana, este jueves 23 de julio.

Para que no te tomen desprevenido, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te informamos los horarios y colonias afectadas por este nuevo corte de luz programado.

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Apagón eléctrico: Lista de colonias que se quedan sin luz en Galeana hoy

En el municipio de Galeana también se llevará a cabo una interrupción temporal del servicio de energía eléctrica, en diversas colonias, ya que se realizarán trabajos de mantenimiento en la infraestructura de la red eléctrica.

Inicio del corte: Jueves 23 de julio , en punto de las 22:00 horas

, en punto de las 22:00 horas Fin del corte: Viernes 24 de julio, en punto de las 02:00 horas

Las comunidades del municipio de Galeana que se quedarán a oscuras este jueves 23 de julio son las siguientes:

San Roberto

Entronque San Roberto

El Camuco

La Leona

San José de Raíces

El Refugio de los Ibarra

Presa de Gámez

Ejido El Potosí

Ejido Positos

apagón masivo CFE Anuncian corte de luz en dos municipios de Nuevo León mañana 23 de julio. (Getty Images)

¿Por qué no hay luz en San Pedro Garza García, Nuevo León? Colonias afectadas

De manera periódica, la CFE lleva a cabo apagones eléctricos con la finalidad de brindar mantenimiento a la red eléctrica. Este jueves 23 de julio, los técnicos de la compañía de luz continuarán con los trabajos de colocación de postes de transición en la zona de la Avenida Alfonso Reyes.

Estos trabajos son indispensables para posteriormente proceder con el bajado del cableado en la Nueva Alfonso Reyes.

Fecha de corte: Jueves 23 de julio de 2026

Horario de corte: De las 9:00 a las 18:00 horas

La zona que se quedan sin luz en San Pedro Garza García es la Avenida Alfonso Reyes; las colonias sin luz son las siguientes:

La Cima

Privada La Cima

Las Codornices

Villa Montaña

Jardines Coloniales

En caso de apagón eléctrico de la CFE es importante desconectar los aparatos eléctricos, al menos con 15 minutos de anticipación. Y, recuerda, no los conectes en cuanto regrese la luz.

Si necesitas reportar un incidente con tu servicio o confirmar el estatus exacto de tu domicilio, puedes consultar la página oficial de la CFE o comunicarte a la línea de atención al cliente marcando 071 o *8181.

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