Es oficial en la Legislatura de Querétaro: aprueban iniciativa que impactará en la salud de este grupo de personas

El Congreso del Estado de Querétaro aprobó el protocolo Código Mariposa para garantizar atención humanizada y acompañamiento psicológico gratuito a las familias que enfrentan la pérdida de un bebé durante el embarazo o el nacimiento.

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¿En qué consiste la nueva reforma aprobada en el Congreso del Estado de Querétaro?

La LXI Legislatura local incorporó de forma unánime un modelo integral de asistencia emocional dentro de las instituciones sanitarias para validar el duelo gestacional, perinatal y neonatal. La diputada Leonor Mejía Barraza impulsó esta modificación en Querétaro al señalar que la pérdida de un hijo es uno de los dolores más profundos, un proceso que merece ser reconocido y respetado con sensibilidad.

Las instituciones públicas y privadas del sector salud modificarán sus esquemas internos debido al nuevo marco normativo.

La habilitación de espacios privados asegura que las madres en proceso de duelo permanezcan en áreas físicas independientes a los cuneros o salas de maternidad comunes.

asegura que las madres en proceso de duelo permanezcan en áreas físicas independientes a los cuneros o salas de maternidad comunes. La capacitación del personal médico adiestra a doctores, enfermeras y administrativos en materia de contención emocional, empatía y trato digno ante una crisis familiar.

adiestra a doctores, enfermeras y administrativos en materia de contención emocional, empatía y trato digno ante una crisis familiar. El seguimiento psicológico clínico brinda orientación terapéutica especializada tanto en la etapa de hospitalización de urgencia como en las consultas de valoración posteriores.

¿Cuáles fueron los argumentos de la diputada Perla Flores a favor del Código Mariposa en Querétaro?

La aprobación de este dictamen unificó el voto de las distintas fuerzas políticas para combatir la indiferencia institucional en los hospitales del estado. La legisladora Perla Flores expresó su respaldo al Código Mariposa en el Pleno y destacó la importancia de legislar con sensibilidad. La representante social enfatizó que la salud también implica cuidar las emociones y brindar apoyo cuando más se necesita.

La reforma busca que los ciudadanos reciban un trato digno para evitar que el sufrimiento empeore por la falta de atención oportuna en Querétaro. Las instituciones médicas colocarán la insignia correspondiente en los expedientes de las pacientes afectadas para activar los protocolos de psicología de forma inmediata.

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