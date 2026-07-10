Es oficial en Tijuana: permanecerá cerrado durante 14 días este tramo del bulevar Sánchez Taboada en Santa Fe por obras

El Ayuntamiento de Tijuana clausuró la circulación vehicular en el bulevar Rodolfo Sánchez Taboada en Santa Fe por un periodo de 14 días debido a trabajos de pavimentación a la altura del fraccionamiento Burdeos Residencial.

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¿Cuáles son las afectaciones y la duración del cierre en el bulevar Rodolfo Sánchez Taboada?

El corte de circulación vehicular comenzó este 6 de julio para permitir la reparación de la vialidad a la altura del fraccionamiento Burdeos Residencial. El presidente municipal, Abdiel Gutiérrez Coronado, ordenó los trabajos con el fin de mejorar la movilidad y la seguridad en los traslados por Tijuana.

La logística vial de la zona cambia debido a las obras de pavimentación.

Los vehículos hacia Costa de Oro y Real del Mar deben tomar desvíos debido al bloqueo total del sentido de circulación.

deben tomar desvíos debido al bloqueo total del sentido de circulación. El tramo intervenido en Santa Fe abarca una extensión de 500 metros de largo por 10 metros de ancho de superficie.

abarca una extensión de 500 metros de largo por 10 metros de ancho de superficie. El periodo de reparación se estima que se extenderá por 14 días

¿Qué acciones ejecuta la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano en Santa Fe?

Estas obras tienen como propósito agilizar los tiempos de traslado y disminuir la alta emisión de polvo que daña la salud de las familias residentes en Baja California. La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SDTU) asumió la supervisión directa del polígono en obra. Los inspectores de movilidad estructuraron una alianza estratégica con los ingenieros civiles de Grupo Ruba para acelerar la colocación de material producto del fresado asfáltico.

La dependencia municipal exhortó a los conductores a salir con anticipación hacia sus destinos y respetar rigurosamente la señalización preventiva instalada en los accesos. Los oficiales de Tránsito dirigirán el flujo vehicular hacia las calles secundarias de los fraccionamientos aledaños durante las horas de mayor demanda.

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