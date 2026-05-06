Es oficial: Aguascalientes convoca a renovar gratis la Tarjeta YoVoy a todas las personas que cumplan estos requisitos

La Coordinación General de Movilidad de Aguascalientes oficializó el periodo de renovación para los usuarios de la Tarjeta YoVoy que realizaron su trámite en años anteriores. Esta convocatoria está dirigida específicamente a adultos mayores y personas con discapacidad, quienes deberán reactivar su plástico para asegurar la vigencia de sus beneficios en el sistema de transporte local.

El proceso de actualización comenzó en abril y se llevará a cabo también en los meses de mayo y junio. De acuerdo con la autoridad estatal, el trámite es completamente gratuito y busca mantener actualizado el padrón de beneficiarios que acceden a tarifas preferenciales.

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Requisitos y documentación para la Tarjeta YoVoy 2026 en Aguascalientes

Para completar la reactivación, los interesados deben acudir a las oficinas de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas. Es necesario presentar la siguiente documentación en original y copia:

Acta de nacimiento.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio (con una antigüedad no mayor a tres meses).

Adicionalmente, según el sector al que pertenezca el usuario, se deberá entregar documentación específica. En el caso de los adultos mayores, es indispensable presentar su tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Por su parte, las personas con discapacidad deberán contar con la tarjeta emitida por el DIF.

Atención y módulos de actualización

La autoridad de movilidad pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 449 910 2106, extensión 3631, para resolver dudas o solicitar informes adicionales sobre el proceso. Al tratarse de un trámite gratuito, se recomienda a los usuarios acudir con tiempo y con la papelería completa para agilizar la atención en los módulos.

Es importante recordar que la reactivación es un paso necesario para evitar contratiempos al momento de utilizar las unidades de transporte. Quienes no realicen el refrendo en los meses establecidos podrían presentar dificultades para validar su tarifa preferente en los lectores electrónicos de las unidades.

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