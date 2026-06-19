Confirmado en Aguascalientes: a partir del 1 de julio se eliminan las restricciones y este grupo de personas podrá acceder a dos o más apoyos sociales

Las personas con discapacidad o problemas de movilidad en Aguascalientes podrán acceder a dos o más apoyos funcionales a partir del 1 de julio, siempre que su condición lo requiera. La medida elimina la restricción que permitía recibir solo un beneficio por año.

El cambio permitirá solicitar apoyos como sillas de ruedas, auxiliares auditivos, entre otros, con la finalidad de mejorar la autonomía y calidad de vida de las personas beneficiarias.

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¿Qué personas podrán recibir más apoyos?

Durante un evento público, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, reveló que la nueva regla contempla a personas que, por su condición física, auditiva, visual o médica, necesitan más de un dispositivo funcional.

Esto significa que cada caso deberá revisarse según la condición de la persona. Por ejemplo, alguien podría requerir una silla de ruedas y, al mismo tiempo, un auxiliar auditivo u otro apoyo funcional para realizar sus actividades diarias con menos dificultad.

¡¡Más apoyos para personas con discapacidad en Aguascalientes!! 🦽👂💙



🤝✨ A partir del 1 de julio, las personas beneficiarias del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes podrán recibir dos o más apoyos funcionales de acuerdo con sus necesidades, dejando… pic.twitter.com/tfxJLGfNBY — Ags Radio Tv (@Ags_Radio_Tv) June 11, 2026

¿Qué apoyos sociales entregan en Aguascalientes?

Los apoyos se continuarán canalizando a través del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes (IBPEA), organización creada durante la gestación de Jiménez. Según la información difundida por el gobierno estatal, entre los dispositivos médicos y de movilidad que se entregan se encuentran:

auxiliares auditivos

sillas de ruedas

andaderas

bastones

prótesis de rodilla

prótesis de cadera

lentes de armazón

cirugías de lente intraocular

Requisitos generales para acceder a los beneficios de IBPEA

Previo al anuncio de Jiménez, las personas interesadas en obtener alguno de los dispositivos médicos disponibles del IBPEA, es necesario presentar los siguientes documentos:

Tarjeta Soluciones

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio reciente

En el caso de las sillas de ruedas, y en algunos apoyos relacionados con movilidad o procedimientos médicos, se solicita además un dictamen médico emitido por un centro de salud

Antes de iniciar un nuevo trámite o solicitar un nuevo beneficio, conviene confirmar directamente con el Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes cuáles apoyos están disponibles y si se necesitan documentos nuevos.

De acuerdo con información oficial, las personas interesadas pueden acudir a sus oficinas o comunicarse al 449 201 01 11 para recibir orientación e iniciar el trámite.

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