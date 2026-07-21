Es oficial en Culiacán: seguirá cerrado el bulevar Pedro Infante hasta el 28 de agosto por un nuevo puente vehicular y estas son las rutas alternas

La Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa mantendrá cerrado el bulevar Pedro Infante en Culiacán a la altura del Congreso del Estado para acelerar la construcción de un nuevo puente vehicular.

Los desvíos viales buscan aprovechar la baja afluencia vehicular del periodo vacacional antes del regreso a clases.

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¿Por qué continuará la restricción vial en el bulevar Pedro Infante hasta el 28 de agosto?

La Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa cerró el tramo que abarca desde el Puente Negro hasta el cruce con el bulevar Jorge Julián Chávez Castro para avanzar en las cimentaciones del proyecto. El acceso a esta vialidad es exclusivo para el tránsito local de la colonia Recursos y personal parlamentario.

Las rutas alternas para automovilistas y transporte público se dividen en los siguientes trayectos:

El túnel Eje Federalismo conecta directamente la circulación proveniente del puente Blanco hacia la glorieta Cuauhtémoc.

conecta directamente la circulación proveniente del puente Blanco hacia la glorieta Cuauhtémoc. El bulevar Emiliano Zapata recibe el tráfico desviado desde el carril lateral del puente Blanco hacia el bulevar Insurgentes.

recibe el tráfico desviado desde el carril lateral del puente Blanco hacia el bulevar Insurgentes. Los bulevares Rolando Arjona y Miguel Tamayo canalizan la carga vehicular a través de la vía Lola Beltrán.

¿Cuándo reabrirán el bulevar Pedro Infante en Culiacán?

La Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa reabrirá los cuatro carriles del bulevar Pedro Infante el 29 de agosto. La fecha de entrega restablecerá la movilidad habitual en la capital sinaloense antes del inicio del ciclo escolar.

Las medidas operativas para prevenir retrasos en la zona del Congreso de Sinaloa contemplan este cronograma:

La programación de salidas con anticipación evita contratiempos durante las horas de mayor demanda sobre el bulevar Jorge Julián Chávez Castro.

evita contratiempos durante las horas de mayor demanda sobre el bulevar Jorge Julián Chávez Castro. El ajuste en rutas del transporte público redirige los camiones urbanos hacia las laterales habilitadas por el Eje Federalismo.

redirige los camiones urbanos hacia las laterales habilitadas por el Eje Federalismo. La presencia de agentes de tránsito agiliza los semáforos en los cruces aledaños a la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

La infraestructura vial eliminará el cuello de botella en los accesos al poniente de la ciudad.

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