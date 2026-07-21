Anuncian medida en Jalisco para reforzar la protección de niñas y niños en internet: esto es lo que cambiará a partir de ahora

El celular, las redes sociales y el internet en general ya forman parte de la vida diaria de muchas niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, junto con las tareas, la diversión y la convivencia también aparecen riesgos como el acoso, el contacto con desconocidos, el robo de datos o la exposición a contenido que no corresponde con su edad.

Para atender estos problemas, Jalisco instaló el Consejo Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales. Este organismo será el encargado de coordinar la aplicación de la llamada Ley de Pantallas Seguras y convertirla en protocolos, campañas y acciones dentro de escuelas, espacios públicos y municipios.

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¿Qué medidas deberán aplicarse en las escuelas?

En las escuelas, la Ley de Pantallas Seguras, aprobada en junio de 2026, busca poner reglas más claras al uso de internet, celulares y otros dispositivos. Para ello, la Secretaría de Educación de Jalisco y los planteles de nivel básico deberán definir cómo podrán utilizarse durante el horario escolar.

Entre las medidas previstas se encuentran:

Protocolos de navegación guiada

Filtros para bloquear contenidos no adecuados para la edad

Acuerdos para el uso responsable de celulares y otras pantallas

Capacitación para docentes y personal escolar

Atención y canalización de casos de violencia digital

Protección de los datos personales del alumnado

Cursos de acompañamiento digital para madres, padres y cuidadores

La normativa también señala que estas acciones no deben convertirse en una vigilancia excesiva ni limitar el acceso a contenidos educativos. La intención es acompañar a las y los estudiantes para que usen la tecnología de forma segura, no alejarlos por completo de ella.

¿Qué hará el nuevo Consejo de Protección Digital?

La instalación del Consejo no significa que a partir de ahora se retirarán celulares o se bloqueará internet de manera general. De acuerdo con la Secretaría, se busca dejar atrás las prohibiciones aisladas y avanzar hacia un modelo en el que participen autoridades, escuelas y familias.

Para poner en marcha la estrategia, las dependencias integrantes deberán:

Registrar sus programas y acciones antes del 31 de julio

Nombrar enlaces responsables de darles seguimiento

Presentar reportes mensuales sobre sus avances

Preparar campañas, materiales y capacitaciones

Coordinar la atención de casos que vulneren los derechos de menores en internet

Además, el Consejo sesionará cada seis meses y podrá reunirse de manera extraordinaria cuando sea necesario.

¿Qué dice la ley sobre las redes sociales para menores de 14 años?

El artículo 37 de la Ley de Pantallas Seguras señala que los protocolos de protección deberán contemplar la prohibición del uso de redes sociales para menores de 14 años.

Sin embargo, las autoridades todavía no han detallado cómo se comprobará la edad ni de qué manera se aplicará esta disposición fuera de las escuelas y otros espacios regulados. Por ello, deberán publicarse lineamientos más específicos para conocer cómo participarán los planteles, los municipios, las familias y la Policía Cibernética.

¿Qué apoyo recibirán madres, padres y cuidadores?

El plan también contempla materiales de apoyo, sesiones de capacitación y una campaña para ayudar a las familias a acompañar el uso de internet sin depender únicamente de castigos o restricciones.

Los contenidos abordarán temas como:

Controles parentales y privacidad

Violencia y acoso digital

Contacto con personas desconocidas

Uso excesivo de pantallas

Protección de fotografías y datos personales

Canales para reportar posibles delitos

Diana Berenice Vargas Salomón, directora del DIF Jalisco, explicó que la instalación del Consejo marca el inicio de una política pública permanente. Por su parte, Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación, señaló que el reto será llevar la ley a programas, protocolos y acciones que puedan aplicarse en la vida diaria.

Para preparar estas medidas, el Consejo tomará como referencia la encuesta estatal sobre ciberseguridad que realiza SIPINNA Jalisco, así como investigaciones de UNICEF. Como el estudio estatal sigue en proceso, sus resultados todavía no han sido publicados.

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