La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) lanzó su convocatoria de ingreso 2026 en la que ofrece 23 licenciaturas en áreas de ciencias sociales, ingeniería y salud.
El registro para ingreso a la UnADM abrió el pasado 20 de julio y cerrará el 2 de agosto a las 11:55 de la noche. Es necesario recordar que, para dicho proceso, no se requiere examen de admisión.
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Documentos y requisitos para el registro en la UnADM
Uno de los requisitos principales para iniciar tu registro a la UnADM es obtener el folio de aspirante. Para conseguir dicho documento deberás ingresar al Sistema Integral de Gestión Escolar en unadmexico.com/convocatoria2026.
Una vez obtenido el folio, el estudiante deberá subir a la plataforma tres documentos esenciales para continuar con el trámite:
- CURP certificada con la leyenda “verificada por Registro Civil” o CURP biométrica
- Certificado total de bachillerato
- Constancia de haber aprobado un curso en línea
Esta constancia pretende acreditar al interesado tener el conocimiento y las habilidades digitales básicas necesarias para poder cursar una licenciatura mediante la modalidad en línea.
Saberes MX, Cursos @prendeMX o cursos de la propia UnADM son las tres plataformas por parte del Gobierno Federal en las que se puede obtener la constancia previamente mencionada.
Pero además de los documentos y los pasos a seguir, los estudiantes aspirantes deberán cumplir estos requisitos:
- Ser mexicana o mexicano, o bien, contar con nacionalidad mexicana.
- Presentar acta de nacimiento.
- Contar con certificado de bachillerato.
- Tener CURP emitida por el Registro Nacional de Población.
- Proporcionar un correo electrónico personal.
- Completar el proceso de admisión.
Calendario de fases para proceso de admisión a la UnADM
En total, se necesita cumplir con 4 etapas del proceso para ingresar a la UnADM:
- Fase 1 (Registro y carga de documentos): del 20 de julio al 2 de agosto, donde obtienes tu folio y subes tu documentación básica.
- Fase 2 (Encuesta de aspirantes) del 10 al 16 de agosto, la cual deberán responder los estudiantes en línea.
- Fase 3 (Cuestionario Único de Habilidades): del 24 de agosto al 6 de septiembre, para responderlo en un máximo de cuatro horas y media.
- Fase 4 (Curso de ingreso): del 28 de septiembre al 18 de octubre el cual es el curso final y no habrá prórroga para terminarlo.
¿Cuándo salen los resultados de ingreso a la UnADM?
La Universidad Abierta y a Distancia de México ofrecerá para esta convocatoria un total de 20 mil 40 lugares para poder cursar alguna de las licenciaturas gratuitas y en línea.
Si decides ser parte de este proceso, los resultados de ingreso a la UnADM se publican el 9 de noviembre de 2026 a las 9:00 am en el portal oficial. Los estudiantes seleccionados, deberán tomar un curso propedéutico el 4 de enero de 2027; el semestre inicia el 11 de enero de 2027.
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