Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Hallan recién nacido sin vida dentro de una bolsa en Naucalpan; Fiscalía investiga el caso
/México/Nota

Convocatoria UnADM 2026: Estos son los requisitos para estudiar la licenciatura gratis

Las inscripciones para esta modalidad en línea ya están abiertas. Conoce todos los detalles para poder ingresar

Metadatos del artículo

3 minutos lectura
Escrito por: Redacción adn Noticias

La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) lanzó su convocatoria de ingreso 2026 en la que ofrece 23 licenciaturas en áreas de ciencias sociales, ingeniería y salud.

El registro para ingreso a la UnADM abrió el pasado 20 de julio y cerrará el 2 de agosto a las 11:55 de la noche. Es necesario recordar que, para dicho proceso, no se requiere examen de admisión.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Documentos y requisitos para el registro en la UnADM

Uno de los requisitos principales para iniciar tu registro a la UnADM es obtener el folio de aspirante. Para conseguir dicho documento deberás ingresar al Sistema Integral de Gestión Escolar en unadmexico.com/convocatoria2026.

Una vez obtenido el folio, el estudiante deberá subir a la plataforma tres documentos esenciales para continuar con el trámite:

  1. CURP certificada con la leyenda “verificada por Registro Civil” o CURP biométrica
  2. Certificado total de bachillerato
  3. Constancia de haber aprobado un curso en línea

Esta constancia pretende acreditar al interesado tener el conocimiento y las habilidades digitales básicas necesarias para poder cursar una licenciatura mediante la modalidad en línea.

Saberes MX, Cursos @prendeMX o cursos de la propia UnADM son las tres plataformas por parte del Gobierno Federal en las que se puede obtener la constancia previamente mencionada.

Pero además de los documentos y los pasos a seguir, los estudiantes aspirantes deberán cumplir estos requisitos:

  • Ser mexicana o mexicano, o bien, contar con nacionalidad mexicana.
  • Presentar acta de nacimiento.
  • Contar con certificado de bachillerato.
  • Tener CURP emitida por el Registro Nacional de Población.
  • Proporcionar un correo electrónico personal.
  • Completar el proceso de admisión.

Calendario de fases para proceso de admisión a la UnADM

En total, se necesita cumplir con 4 etapas del proceso para ingresar a la UnADM:

  • Fase 1 (Registro y carga de documentos): del 20 de julio al 2 de agosto, donde obtienes tu folio y subes tu documentación básica.
  • Fase 2 (Encuesta de aspirantes) del 10 al 16 de agosto, la cual deberán responder los estudiantes en línea.
  • Fase 3 (Cuestionario Único de Habilidades): del 24 de agosto al 6 de septiembre, para responderlo en un máximo de cuatro horas y media.
  • Fase 4 (Curso de ingreso): del 28 de septiembre al 18 de octubre el cual es el curso final y no habrá prórroga para terminarlo.

¿Cuándo salen los resultados de ingreso a la UnADM?

La Universidad Abierta y a Distancia de México ofrecerá para esta convocatoria un total de 20 mil 40 lugares para poder cursar alguna de las licenciaturas gratuitas y en línea.

Si decides ser parte de este proceso, los resultados de ingreso a la UnADM se publican el 9 de noviembre de 2026 a las 9:00 am en el portal oficial. Los estudiantes seleccionados, deberán tomar un curso propedéutico el 4 de enero de 2027; el semestre inicia el 11 de enero de 2027.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO