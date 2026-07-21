La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) lanzó su convocatoria de ingreso 2026 en la que ofrece 23 licenciaturas en áreas de ciencias sociales, ingeniería y salud.

El registro para ingreso a la UnADM abrió el pasado 20 de julio y cerrará el 2 de agosto a las 11:55 de la noche. Es necesario recordar que, para dicho proceso, no se requiere examen de admisión.

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Documentos y requisitos para el registro en la UnADM

Uno de los requisitos principales para iniciar tu registro a la UnADM es obtener el folio de aspirante. Para conseguir dicho documento deberás ingresar al Sistema Integral de Gestión Escolar en unadmexico.com/convocatoria2026.

Una vez obtenido el folio, el estudiante deberá subir a la plataforma tres documentos esenciales para continuar con el trámite:

CURP certificada con la leyenda “verificada por Registro Civil” o CURP biométrica Certificado total de bachillerato Constancia de haber aprobado un curso en línea

Esta constancia pretende acreditar al interesado tener el conocimiento y las habilidades digitales básicas necesarias para poder cursar una licenciatura mediante la modalidad en línea.

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👉 Consulta: https://t.co/Uo06PG98sD#ConvocatoriaUnADM2026 #Aspirantes @IVANONLINEMX @lkravzov pic.twitter.com/h8yoNMm9lF — UnADM_MX (@UnADM_Mx) July 20, 2026

Saberes MX, Cursos @prendeMX o cursos de la propia UnADM son las tres plataformas por parte del Gobierno Federal en las que se puede obtener la constancia previamente mencionada.

Pero además de los documentos y los pasos a seguir, los estudiantes aspirantes deberán cumplir estos requisitos:

Ser mexicana o mexicano, o bien, contar con nacionalidad mexicana.

Presentar acta de nacimiento.

Contar con certificado de bachillerato.

Tener CURP emitida por el Registro Nacional de Población.

Proporcionar un correo electrónico personal.

Completar el proceso de admisión.

Calendario de fases para proceso de admisión a la UnADM

En total, se necesita cumplir con 4 etapas del proceso para ingresar a la UnADM:

Fase 1 (Registro y carga de documentos): del 20 de julio al 2 de agosto, donde obtienes tu folio y subes tu documentación básica.

Fase 2 (Encuesta de aspirantes) del 10 al 16 de agosto, la cual deberán responder los estudiantes en línea.

Fase 3 (Cuestionario Único de Habilidades): del 24 de agosto al 6 de septiembre, para responderlo en un máximo de cuatro horas y media.

Fase 4 (Curso de ingreso): del 28 de septiembre al 18 de octubre el cual es el curso final y no habrá prórroga para terminarlo.

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🗓️ 30 de julio

🕔 17:00 horas

🔗 https://t.co/w5fxnDuQrk#ComunidadUnADM pic.twitter.com/PK9VRi4pAY — UnADM_MX (@UnADM_Mx) July 22, 2026

¿Cuándo salen los resultados de ingreso a la UnADM?

La Universidad Abierta y a Distancia de México ofrecerá para esta convocatoria un total de 20 mil 40 lugares para poder cursar alguna de las licenciaturas gratuitas y en línea.

Si decides ser parte de este proceso, los resultados de ingreso a la UnADM se publican el 9 de noviembre de 2026 a las 9:00 am en el portal oficial. Los estudiantes seleccionados, deberán tomar un curso propedéutico el 4 de enero de 2027; el semestre inicia el 11 de enero de 2027.

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