Requisitos definitivos para solicitar la pensión vitalicia del IMSS en México

Contar con una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es uno de los derechos y beneficios que tienen los trabajadores que han cotizado durante su vida laboral, por lo cual es vital conocer los requisitos que se deben cumplir para poder acceder a la compensación vitalicia.

Y es que desde hace varios años han ocurrido una serie de modificaciones en los requisitos para poder acceder a una pensión vitalicia, esto bajo los esquemas de la Ley 97 y la Ley 73 a la que acceden ciertos trabajadores formales en el país.

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Lista de requisitos para obtener una pensión vitalicia del IMSS

Para poder tramitar una pensión vitalicia ante el IMSS las y los trabajadores deben tomar en cuenta contar con un mínimo de 850 semanas cotizadas ante el instituto, además de tener entre los 60 y 64 años para acceder a la modalidad por Cesantía en Edad Avanzada.

El resto de los requisitos que se deben cumplir para acceder a esta pensión son los siguientes:

Tener 65 años y 850 semanas cotizadas para pensión vitalicia por vejez

Presentar el Expediente de Identificación de Trabajador actualizado

Presentar identificación oficial vigente

Estado de cuenta de la Afore o comprobante de registro

Estadio de cuenta bancaria con CABLE

Resolución emitida por el IMSS

Es importante mencionar que complir con estos requisitos y documentos pueden ayudar a hacer mucho más llevadero el trámite ante el instituto, además de que simplifica los procesos para obtener la pensión ante las autoridades correspondientes.

¿En dónde hacer el trámite de la pensión vitalicia ante el IMSS?

Una vez que se corrobore que se cumplen con todos los requisitos para la pensión vitalicia ante el IMSS, los siguientes pasos son acudir a la subdelegación correspondiente del instituto con la solicitud de pensión en cuestión.

Es importante mencionar que en caso de no cumplir con todos los requisitos, el mismo IMSS podría emitir una negativa para la pensión, lo cual complica el proceso de los recursos de los trabajadores que cotizaron durante su vida laboral.

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