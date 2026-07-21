INEGI ofrece trabajo en Baja California con salario de 17 mil pesos; esta es la vacante y sus requisitos

¿Buscas chamba? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG) abrió vacantes en Baja California y una de ellas es para ser Enlace de Capacitación en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), uno de sus estudios más importantes al año.

Se trata de un puesto eventual para el periodo de 17 de agosto al 16 de diciembre de este mismo año. El pago mensual será de 17 mil 362.42 pesos, por lo se trata de una oportunidad imperdible.

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Requisitos para aplicar a la vacante del INEGI en Baja California

La vacante del INEGI cuenta con los siguientes requisitos:

Licenciatura concluida en Sociología, Trabajo Social, Antropología, Psicología, Ciencias Políticas, Economía, Derechos Humanos o afines

en Sociología, Trabajo Social, Antropología, Psicología, Ciencias Políticas, Economía, Derechos Humanos o afines Experiencia laboral mínima de un año en docencia, capacitación, atención a mujeres o grupos vulnerables

en docencia, capacitación, atención a mujeres o grupos vulnerables Manejo de vehículos estándar y licencia de conducir vigente

y Conocimientos en Office, Windows y navegadores de internet

Conocimiento del área geográfica de Baja California

Deseable hablar una lengua indígena de la región

Pasos para registrarte a la vacante del INEGI en Baja California

Para que tu nombre sea parte de la convocatoria, deberás seguir estos pasos:

Registrarte con tu CURP en la plataforma oficial del INEGI, especialmente en el evento “Selección de enlaces ENDIREH 2026″

en la plataforma oficial del INEGI, especialmente en el evento Ahí deberás subir tu información personal, laboral, académica y tus habilidades

y tus Ingresa al sistema OPERA para saber si cuentas con el perfil adecuado para la vacante

para saber si cuentas con el perfil adecuado para la vacante Realiza la evaluación que dicta el sistema OPERA

que dicta el sistema OPERA Realiza el curso Yo sé de género 1-2-3 y consigue tu constancia

y Carga toda la documentación requerida en formato PDF al sistema OPERA

En caso de ser aceptado, los reclutadores te contactarán vía correo electrónico para una entrevista virtual o presencial, así es como continuará el proceso. La fecha límite para el registro es el 14 de agosto.

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