Doble alerta para Sonora: anuncian aguaceros y rachas de viento de hasta 70 km/h en las próximas 48 horas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso urgente por tormentas intensas de hasta 75 milímetros y rachas de viento de 70 km/h sobre Sonora durante las próximas 48 horas.

El monzón mexicano mantendrá ambiente inestable con riesgo de inundaciones urbanas y caída de estructuras.

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¿Qué riesgos traen los aguaceros y vientos de 70 km/h en los municipios de Sonora?

La Comisión Nacional del Agua advirtió que la interacción del monzón mexicano con canales de baja presión descargará precipitaciones de 50 a 75 milímetros entre el martes 21 y el miércoles 22 de julio en Sonora. La penetración de humedad generará fuertes encharcamientos en vialidades principales y un riesgo inminente de deslaves en comunidades del área serrana.

Las brigadas de la Coordinación Estatal de Protección Civil mantienen monitoreo preventivo ante las afectaciones inmediatas en la entidad:

Los aguaceros con descargas eléctricas castigarán con mayor severidad a los municipios del este, noreste y centro del territorio sonorense.

castigarán con mayor severidad a los municipios del este, noreste y centro del territorio sonorense. Las rachas de viento de hasta 70 km/h podrían derrribar anuncios publicitarios, ramas de gran tamaño y tendido de cableado eléctrico en áreas urbanas.

podrían derrribar anuncios publicitarios, ramas de gran tamaño y tendido de cableado eléctrico en áreas urbanas. La eventual caída de granizo dañará la infraestructura ligera y complicará el tránsito vehicular sobre tramos carreteros del estado.

¿Cuándo escalará la onda de calor extrema tras el paso de las tormentas en la entidad?

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el ambiente sofocante tomará fuerza inmediatamente después de los aguaceros. A partir del miércoles 22 y jueves 23 de julio, el noroeste de Sonora registrará temperaturas superiores a 45 grados Celsius, posicionando a la región entre las áreas más calurosas de México.

La Secretaría de Salud de Sonora mantiene bajo observación las comunidades fronterizas y los valles agrícolas debido a la combinación de humedad y radiación solar extrema. Los termómetros sobrepasarán los 40 grados en la mayor parte del estado, incrementando el peligro de deshidratación y golpes de calor durante las tardes.

Las corporaciones de auxilio continuarán con recorridos preventivos en zonas vulnerables mientras persista la inestabilidad atmosférica en el noroeste del país.

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