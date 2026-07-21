Últimos días en Sinaloa para aplicar a apoyos de hasta $25,000: el 31 de julio 2026 vence el plazo y estos son los requisitos

Miles de personas que enfrentan un desplazamiento forzado dentro de Sinaloa buscan alternativas para sostener a sus familias. La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) mantiene abierta una convocatoria estatal dirigida a este sector, con el fin de impulsar proyectos productivos y autoempleo en comunidades vulnerables de la entidad.

El programa forma parte de las acciones de inclusión social que opera el Gobierno de Sinaloa y prioriza a mujeres, hombres y familias inscritos en un registro específico. Los interesados deben completar el trámite antes de que julio termine, ya que el plazo de inscripción se agota y la ventana de solicitud es breve.

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¿Quiénes pueden solicitar los apoyos de SEBIDES en Sinaloa?

Los apoyos de SEBIDES están dirigidos únicamente a mujeres y hombres inscritos en el Registro Estatal de Personas en Situación de Desplazamiento Forzado Interno de Sinaloa. El objetivo central es que estas familias consoliden un pequeño negocio propio y generen ingresos de forma autónoma en sus comunidades.

El programa contempla giros muy variados, desde gastronomía tradicional y panadería hasta talleres de costura, herrería o plomería. También incluye oficios como electricidad y carpintería y abarca servicios de belleza y estética, siempre ligados al autoempleo familiar.

Cada proyecto se evalúa de forma individual y el apoyo se entrega en especie, es decir, en herramientas o insumos y no en efectivo. El Comité de Validación de SEBIDES revisa la viabilidad de cada propuesta y decide qué solicitudes finalmente avanzan conforme al presupuesto disponible.

¿Cuáles son los requisitos y las fechas límite en Sinaloa?

Para participar, las personas interesadas deben reunir un expediente completo y presentarlo dentro del periodo que fijó SEBIDES para este trámite. La dependencia habilitó tres vías de entrega y evita así un solo punto de contacto, lo que facilita el acceso desde distintos municipios.

Los requisitos para aplicar son:

Solicitud debidamente requisitada (Anexo I de la convocatoria)

Identificación oficial vigente

Carta bajo protesta de decir verdad

Dos cotizaciones de los bienes o insumos requeridos para el proyecto

Comprobante de inscripción en el Registro Estatal de Personas en Situación de Desplazamiento Forzado Interno

La recepción de solicitudes está disponible por correo electrónico, WhatsApp o de forma presencial en las oficinas de SEBIDES en Los Mochis, Culiacán y Mazatlán. Quien no complete el trámite dentro del periodo vigente pierde la oportunidad de este ciclo y debe esperar una nueva convocatoria el próximo ejercicio fiscal.

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