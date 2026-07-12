Investigadores de Texas estudiaron a personas que desconectaron su celular de internet durante dos semanas y el resultado fue asombroso: “Superó lo que habíamos previsto”

Desconectarse de internet en el celular durante solo dos semanas podría tener efectos más importantes de lo que muchos imaginan. Un grupo de investigadores encabezado por especialistas de la Universidad de Texas en Austin analizó qué ocurrió cuando cientos de personas limitaron el acceso a la red desde sus teléfonos.

El experimento no consistió en dejar de usar el celular por completo. Los participantes siguieron realizando llamadas y enviando mensajes de texto, pero bloquearon el acceso a internet desde sus dispositivos durante 14 días. Al concluir el estudio, la mayoría mostró mejoras en distintos indicadores relacionados con la salud mental, el bienestar y la capacidad de mantener la atención.

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¿Cómo hicieron el experimento?

De acuerdo con el estudio publicado en la revista científica PNAS Nexus, la investigación reunió a 467 personas de entre 18 y 74 años. El seguimiento tuvo una duración de un mes, aunque el bloqueo del internet móvil se aplicó únicamente durante dos semanas.

Para lograrlo, los voluntarios instalaron una aplicación que impedía navegar por internet desde el celular. Aun así, podían seguir utilizando computadoras, tabletas y otras herramientas digitales, además de conservar funciones básicas del teléfono como llamadas y mensajes SMS.

Los especialistas evaluaron a los participantes al inicio, a la mitad y al final del estudio mediante pruebas cognitivas y cuestionarios sobre bienestar emocional. Esto permitió comparar cómo cambiaron distintos indicadores conforme avanzó el periodo de desconexión.

¿Qué cambios observaron los investigadores?

Según los autores, el 91% de los participantes mejoró en al menos uno de los aspectos analizados. Además, siete de cada diez reportaron sentirse mejor al finalizar el experimento, mientras que las pruebas mostraron avances importantes en la capacidad para mantener la concentración.

Entre los principales resultados del estudio destacan:

El 91% mejoró en al menos una de las categorías evaluadas.

El 71% mostró mejores indicadores de salud mental.

El 73% reportó un mayor bienestar subjetivo.

La atención sostenida aumentó de manera significativa tras reducir el uso de internet móvil.

En declaraciones retomadas por NPR, Adrian Ward, psicólogo de la Universidad de Texas en Austin y uno de los autores del estudio, reconoció que los hallazgos fueron mayores a los que esperaba el equipo de investigación. “Superó lo que habíamos previsto”, afirmó.

El especialista explicó que el experimento permitió comprobar que “las personas tuvieron una mejor salud mental, un mayor bienestar subjetivo y una mejor atención sostenida” después de reducir el acceso a internet desde sus teléfonos durante dos semanas.

Aprovechar el tiempo: la clave del estudio. La diferencia estuvo en la forma en que las personas aprovecharon el tiempo que antes dedicaban a realizar actividades con internet.

¿Por qué mejoró la salud mental?

Los investigadores concluyeron que los beneficios no aparecieron únicamente por desconectarse de internet. La diferencia estuvo en la forma en que las personas aprovecharon el tiempo que antes dedicaban a revisar aplicaciones, redes sociales o contenido en línea desde el teléfono.

De acuerdo con el equipo científico, durante esas dos semanas muchos participantes comenzaron a incorporar hábitos que favorecieron su bienestar. Entre las actividades que realizaron con mayor frecuencia se encuentran:

Pasar más tiempo con familiares y amigos.

Dormir más horas.

Realizar actividades al aire libre.

Retomar pasatiempos que habían dejado de lado.

Reducir las interrupciones constantes provocadas por notificaciones y redes sociales.

La psiquiatra Judith Joseph, de NYU Langone Health, quien no participó en la investigación, dijo a NPR que los resultados son consistentes con lo que suele observarse en la práctica clínica. Explicó que cuando las personas sustituyen parte del tiempo frente a la pantalla por actividades como hacer ejercicio, convivir con otras personas, descansar mejor o pasar tiempo al aire libre, es normal que experimenten una mejora en su estado de ánimo y una mayor sensación de bienestar.

¿Significa que dejar internet reemplaza un tratamiento?

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue el relacionado con la atención sostenida. De acuerdo con los investigadores, la mejora observada en las pruebas cognitivas fue comparable al desempeño que tendría una persona aproximadamente diez años más joven. Además, detectaron una disminución importante en síntomas asociados con depresión y ansiedad, aunque aclararon que estos resultados no deben interpretarse como un sustituto de la atención médica.

Los propios autores insistieron en que reducir el uso de internet en el celular no reemplaza tratamientos psicológicos ni psiquiátricos. Consideran que este tipo de medidas puede funcionar como una herramienta complementaria para mejorar el bienestar, siempre que forme parte de hábitos saludables y, cuando sea necesario, de un tratamiento profesional.

Noah Castelo, profesor de la Universidad de Alberta y primer autor del estudio, señaló que “el tamaño de estos efectos fue mayor de lo que anticipábamos”.

También destacó que la investigación representa una de las primeras evidencias experimentales de que reducir el tiempo de conexión a internet desde el celular puede producir beneficios medibles tanto en el bienestar como en la capacidad de concentración, aunque insistió en que aún hacen falta más estudios para conocer si esos efectos se mantienen a largo plazo.

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